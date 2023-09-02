人权组织报告：一些旅游公司罔顾人权问题仍提供新疆旅游项目

一份新的报告发现，尽管有证据表明新疆存在种族灭绝和危害人类罪行，但一些大型国际旅游公司仍在继续提供前往新疆的旅游服务。 根据位于华盛顿的维吾尔人权项目（UHRP）周三（8月30日）发布的报告，这些旅行项目可能会有支持北京对维吾尔文化的破坏和同化的风险，并且会加强中国关于该地区一切都很好的宣传叙事。 该报告指出了至少七家旅游公司，它们目前提供前往中国称为新疆的地区旅游，该报告和许多维吾尔人更愿意将该地区叫做“东突厥斯坦”。 尽管存在有据可查的侵犯人权行为，但总部位于美国的旅游公司A&K集团（Abercrombie & Kent）、总部位于英国的竹子旅游（Bamboo Travel）和总部位于加拿大的劳罗斯旅游（Laurus Travel）等公司继续提供前往喀什和新疆首府乌鲁木齐等历史名城的旅行。 该报告的作者亨利·萨兹耶夫斯基（Henryk Szadziewski）敦促所有旅游公司立即停止提供该地区的旅游服务。 “通过参加有组织的维吾尔地区的旅游，你确实冒着与种族灭绝共谋的风险，” 萨兹耶夫斯基在他所在的夏威夷对美国之音（VOA）说。 “组织前往一个持续存在危害人类罪和种族灭绝罪的地区旅游并获取利润，这种形象是可怕的，” 萨兹耶夫斯基说，他也是维吾尔人权项目的研究主管。 据维吾尔人权项目称，自报告发布以来，有两家公司——设在加拿大的行路旅游（Goway Travel）和位于澳大利亚的无畏旅游（Intrepid Travel）表示，他们将不再提供新疆旅游服务。 “无畏旅游自2019年以来就没有运营过这个行程，最近这个行程已被删除，”公司发言人妮可·鲍威尔（Nicole Powell）在一封电子邮件声明中告诉美国之音。 美国和其他几个国家指责北京对新疆维吾尔族和其他穆斯林占多数的民族犯下广泛的侵犯人权行为，包括种族灭绝和危害人类罪。联合国人权办公室2022年的一份报告确定，该地区的侵权行为可能构成危害人类罪。