揭谎频道：中国传播错误信息，日本并未夸大渲染其在华公民所受威胁

日本8月24日开始从福岛核电站排放经处理和稀释的废水后。中国痛批日本的行为自私、不负责任，并高调全面禁止进口日本海鲜。 此后，针对在华日本公民的骚扰和辱骂浪潮层出不穷，促使东京召见中国大使，要求保护在华日本公民。 8月29日，中国官媒《环球时报》发表社论《高度警惕东京的一肚子坏水》： “日本政府在这件事(核废水排海)上大做文章的用心堪称阴险，既对中国倒打一耙，又做给国际社会看，以促使国际社会的关注焦点从核污染水排海转移到中日的外交纠纷上来，并将日本塑造成正遭受中国欺负的受害者以博取同情。我们决不能让东京得逞，否则这将成为人类历史上最大规模、也是最恶劣的一次颠倒黑白。” 这种说法有误导性。 在日本开始排放经过处理的水后，中国的反日骚扰行为的数目有所上升。与《环球时报》的说法相反，居住在中国的日本公民的安全确实有理由令人担忧。 据日本公共广播公司（NHK）报道，8月24日，山东青岛当地居民向一所日本学校投掷石块。次日，江苏苏州的一所日本学校被人投掷鸡蛋。上海一所日本学校表示，他们接到了有关福岛核废水排放的骚扰电话。 广州的一家日本餐厅说，有中国公民威胁如果餐厅使用“日本食材”，就要向当局举报。 与此同时，广州当局在未事先通知的情况下调查了另一家日本餐厅，以确定其是否使用了日本海鲜。 共同社（Kyodo）报道说，福岛排放废水后，日本驻华使领馆加强了安保措施。与此同时，福岛市长木幡浩（Hiroshi Kohata）在脸书（Facebook）上发帖称，福岛的企业已被来自中国的骚扰电话淹没。 在被严格控制的微博上，对日本的批评比比皆是。 一则帖子写道：“日本是全世界的罪人。” 另一个帖子说：“国内关闭日本学校！永远禁止一切日本产品流入！” 一则视频把日本一亿多国民称为“畜生”，并说，日本经常受台风、海啸、地震和火山爆发的“问候”，要大家等待富士山喷发，“如果真的喷发，这简直就是一个大快人心的好消息。” 日本外务省8月27日发布旅行警告，敦促在华日本公民格外小心，“不要用日语大声说话，以免引起注意”。 8月28日，日本首相岸田文雄要求中国敦促其公民“冷静和负责任”地行事，停止骚扰行为，包括向日本学校和外交设施投掷石块以及拨打骚扰电话。 排水是否有害? 《环球时报》在社论中写道，东京将经过处理的放射性水排放到海中，标志着“日本干了一件危害全人类的坏事”。 这些被稀释的废水被排放到太平洋之前，必须经过一系列的过滤器，科学家们认为这对环境的影响可以忽略不计。