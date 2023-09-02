危地马拉政权过渡风波未歇 盟友台湾处境尴尬

在危地马拉8月20日的总统決选投票中，反贪运动候选人贝尔纳多·阿雷瓦洛(Bernardo Arevalo)以高票赢得选举，击败由现任总统支持的保守派候选人前第一夫人桑德拉·托雷斯(Sandra Torres)。全国历经了一周余的不确定期盼后，最高选举法院终于确认阿雷瓦洛获胜。 不料听命于现任总统的刑庭检察官，卻以成立登记涉及伪造文书而在同日暂时注销了阿雷瓦洛的“种子运动党”(Movimiento Semilla)政党登记，此举明显抵触10月31日选举期间结束前，任何机构都无权这样做的法律明文规定。 一连串企图影响新当选总统接班的动作，引发国际间的迅速谴责，但未能劝阻现任总统亚历杭德罗·贾马泰(Alejandro Giammattei)漠视现实。贾马泰控制的新国会甚至决议取消“种子运动党”23名新议员成立国会党团的资格，使他们沦为独立个体，被排除在重要的委员会之外。 美国国务院负责拉丁美洲事务的副国务卿布莱恩·尼科尔斯（Brian Nichols）8月31日点名批评“反对民主的势力或该国的腐败势力，坦白说就是(负责法务的)公共部官员。” 他表示，“在一个重视民主的（西）半球，这是不能被接受的”。他重申美国对危地马拉公共部行为的谴责，并宣布将派出一个高级代表团访问危地马拉，协助调解排除障碍。 阿雷瓦洛正式当选但“种子运动党”却被暂时注销合法资格后，美国、欧盟、西班牙、法国、墨西哥甚至哥伦比亚都紧接着发表声明，关注贾马泰政府干预过渡的可能事态发展。 对力图维持中美洲最大邦交国危地马拉(台称瓜地马拉)邦交的台湾来说，不仅必须在贾马泰最后将近5个月任期维持互挺的传统关系，还必须面对阿雷瓦洛铲除贪腐下可能导致外交转向的隐忧。 “透明国际”(Transparency International)危地马拉分会负责人曼弗雷多·马罗昆(Manfredo Marroquin)接受美国之音专访，对阿雷瓦洛是否可能变更对台湾外交承认提问时表示，新当选总统已经在公开场合答覆过相关提问，承诺不会改变对台外交关系，但将扩大与中国的经贸往来。 蔡英文总统3月底应邀到访后贾马泰旋即回访，他多次重申与台湾关系巩固无可动摇。贾马泰也是台湾公开无条件支持的建交国总统。 蔡英文到访为台湾援建的2,500万美元“奇马特南戈”(Chimaltenango)地区医院二度剪彩挂牌时，爆发前卫生部长及新旧任院长涉及危地马拉政府配合款6,700万葛萨尔(860万美元)器材以旧报新大挪移贪污案，引发各界侧目。 曼弗雷多‧马罗昆说：“台湾一向以发展政府对政府关系为主轴，与非官方民间组织少有互动，这造成了与民意脱节的现状。” 美国之音记者致函中华民国(台湾)驻瓜地马拉大使馆，要求视讯采访曹立杰大使，但至今没有任何回覆。 贾马泰在阿雷瓦洛正式当选后表示，9月4日愿意与“选委会”宣布的当选人会面，并于1月14日完成权力移交，却从未提及阿雷瓦洛的名字。