民调指近7成年青人对香港前途没信心 评论：反映政府不能取信于民

香港民意研究所公布最新民调显示，香港市民对前途的信心净值只有4%，较半年前大幅下跌23个百分点，回到去年初特首李家超上任前的水准。其中18至39岁的年青人接近7成对香港前途没有信心，以职业区分，65%的行政及专业人员对香港前途没有信心。 有大专学生表示，香港的政治制度完全不能够反映民意，令年青人对前途失去信心。另有评论员分析，调查结果反映政府不能取信于民。 《港区国安法》实施超过3年，北京及港府官员不断强调香港“由治及兴”，不过，民意调查却反映香港市民与官方的看法不一致。 近7成18至39岁年青人对香港前途没信心 前身是香港大学民意研究计划的香港民意研究所(简称香港民研)，星期二(8月29日)在网上发布最新一轮“市民对香港前途信心”民意调查结果，这次调查在8月1至10日，以电话随机抽样访问514名18岁以上讲粤语的香港居民。 结果显示，51%的受访者表示对香港前途有信心，较半年前的调查大跌10个百分点；表示没有信心的有46%，急升13个百分点，信心净值只有4%，较半年前大幅下跌23个百分点，回到去年初特首李家超上任前的水准。 香港民研详细分析后发现绝大部份年青人，包括18至29岁以及30至39岁的年青人，都有接近7成对香港前途没有信心，其中30至39岁的年龄层，只有28 %表示对香港前途有信心，是各年龄层最低，甚至比18至29岁有31%表示对香港前途有信心低3个百分点。 大专新生指政治制度不能反映民意 今年18岁、新学年即将入读大专院校的阿壹接受美国之音访问表示，香港楼价及物价昂贵，一直都令年青人对未来感到不安，不过，他认为近年香港的政治制度完全不能够反映民意，令年青人对前途更没有信心。 阿壹说：“其实政治是影响着我们生活很多东西的，不论你讲到民生还是可能教育，各样东西其实都同政治息息相关的，当政治制度出现了一个很严重的问题的时候，我们的声音是完全传达不到官员的耳朵，大家就对任何改变不会有任何期望，因为我们知道这个制度建构出来，不是为了听我们(市民)的声音，加上原本这个社会已经有这么多问题时，又知道这个制度是不会听到我们的声音，这个是我的想法，就对前途不会特别有信心。” 近年北京不断收紧对港政府，阿壹坦言作为年青人，他感到香港的前途愈来愈难行，也失去了信心，但他不会选择离开香港。 阿壹说：“我觉得是愈来愈难行，因为其实它们的政治制度不断改，其实只会有更差、不会有更好，因为中共不断都是想透过各种的操控，令到香港真的成为真的中共可以全面管治的区，其实它(北京)是不需要我们(香港)有任何自主或者独特，所以我觉得未来其实不太有信心，但是也不可以丢下不管。” 国安法实施后社会治安变差 香港民研分析发现，对香港前途没有信心的受访者，对各项社会评价都给予低于5分的合格水准，其中民主的评价最低分只有2.4分；其次是平等只有3.5分；自由及公平同样是3.7分；安定、治安及法治同样只有4分。 据香港政府8月11日公布的数据显示，今年上半年治安情况变差，整体罪案总数接近4万3千宗，较2022年同期的超过3万1千宗，暴增超过1万1千宗，升幅高达36.5%；当中暴力罪案有4,759宗，较去年同期增加675宗，升幅6.5%。 质疑港府只着重政治忽略市民精神健康 对于国安法实施后，香港的治安反而变差，甚至因为街头持刀伤人甚至杀人案大幅增加，被讽刺为国际大“刀”会，即是刀光剑影的“刀”，阿壹表示，港府在2019年社运之后，只是专注处理政治上的问题，没有关注市民精神上的健康，加上国安法执法的新闻几乎无日无之，新闻、言论、游行示威及结社等自由不断倒退，也影响市民精神健康以及对前途的看法。 阿壹说：“我们见到无论是新闻自由，还是集会结社的自由，其实因为我们由2020年国安法立法之后，其实有很多工会都被取缔，就算没有被取缔有很多都是自行(解散)，因为有国安处或者国安的人员上门，导致他们考量过安全之后、即是成员的安全决定解散，其实不只工会的我们见到有很多其他组织，即是2021年见到其实有很多公民社会上，有很多民间的团体都解散了，即是其实去到最近我们都见到‘港语学’其实是一个推广我们(香港人)母语、粤语的一个组织而已，但是其实你想想同国安、即是国家安全有什么冲突呢﹖我就真的想不到了，但是它们(国安处)就硬要是不是都先搜查。” 65%行政及专业人员对香港前途没有信心