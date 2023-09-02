超強颱風蘇拉逼近 廣東福建紅色預警 香港掛8號球 【新唐人北京時間2023年09月02日訊】超強颱風「蘇拉」掠過台灣，逼近香港，預計9月1日晚到2日凌晨在廣東沿海登陸，將有可能成為1949年以來登陸珠三角地區的最強颱風。廣東多地發布紅色預警，香港掛起8號風球。 週五（9月1日）起，香港已進入颱風核心影響時段。今年第9號颱風蘇拉正以每小時185公里的中心風速接近香港，在香港以南100公里內掠過，天文台已掛出了警告信號。 香港居民Wai Yi：「我很擔心。因為新聞和香港天文台都報導說，這個颱風是超級颱風。」 香港居民Daniel Lo：「面向大海的房子都做了常規準備，比如貼十字膠帶。」 強颱風蘇拉靠近香港時將伴有狂風驟雨，風勢猛烈。一些香港居民用膠帶封住了公寓窗戶，以防止雨水灌進屋裡。 當天，香港海上和陸上交通全面暫停。機場約有460架航班被取消，300多名乘客滯留機場。學校也全面停課。 馬來西亞遊客SIN YOONG CHEUNG ：「一旦收到8號信號，一切都停止了。所以這對我們來說更好，我們在機場酒店預訂了酒店，因為我們不確定火車明天是否會從市區出發。」 颱風所帶來的風暴潮有可能達到歷史高位，沿岸低窪地區的水位急速上升，將有可能出現嚴重水浸。 蘇拉掠過香港後，繼續向東南海岸移動，預計9月1日夜間到2日上午在廣州惠州一帶以強颱風級登陸。 廣東沿海各市已經宣布停課、停工、停業、停市、停運。週五，深圳市的所有商業樓和沿街店鋪都處於關門狀態，在建工程也已停工，大街上幾乎看不到行人和車輛，地鐵站內放置了沙袋。 廣東汕尾的所有港口的各類漁船都已停港避風。廣東省已將防颱風應急響應提升到最高級。據報，颱風蘇拉可能將成為1949年以來登陸廣東的最強颱風。 新唐人電視台記者陳悅綜合報導