澳洲父親節來臨 姐弟兩人無法送達的祝福 【新唐人北京時間2023年09月02日訊】九月的第一個週日是澳洲人為父親送上祝福的日子。 因家庭變故而被迫分離8年的王璽與弟弟王复玉，8月底在悉尼重逢。9月3日父親節來臨之際，姐弟倆卻已無法向父親王孝深送上祝福。 王孝深原是山東信息職業技術學院的一名英語老師，對工作充滿熱忱的他受到學生愛戴。 1998年，王孝深在書店買書時接觸到法輪大法，從此走上踐行「真、善、忍」的真理之路。 弟弟复玉回憶說：「曾經有個問題學生不願上學，誰的話都不聽。我父親給他一對一輔導，並勸導他，後來他只聽我父親的話，很敬佩他，也願意學習了。」 在复玉的心中，父親「無所不能，他讀了很多書，喜歡鑽研、涉獵廣泛，他總能回答我所有的問題。」 复玉說和父親談話，內心常會被觸動。他知道，不僅是他，父親的一些學生也有同樣感受。 父親離世的痛楚 1999年7月，中共發動了對法輪功群體的迫害。此時，這個4口之家將要面臨的一切，對7七歲的王璽和3歲的王复玉來說，完全沒有概念。 姐弟倆的父親因為不放棄信仰，前後被非法關押8年。即使後來在單位安排他看大門、打掃宿舍衛生，工資還被剋扣時，他依然認真做好工作，仍會熱心幫助學生，教導他們做個好人。 王璽說：「在第二次5年冤獄的折磨下，父親的體重由原來的180斤降至130斤，身體也變得非常虛弱。」 王璽從父親與同修們的談話中、以及媽媽的口中了解到父親遭受的一些酷刑折磨，「冬天在雪地裡，他被從頭頂澆下冷水；20多天不讓睡覺，整個人都要瘋了；他絕食後就被強行插管灌食；還有蹲小號、老虎凳、被毆打等。其中的細節我無從得知，但我知道這些只是爸爸所經歷酷刑的冰山一角。」 在經歷牢獄折磨，以及十多年無法讓家人過上正常生活的壓力下，姐弟倆的父親於2015年9月15日驟逝。 當時的王璽剛到美國讀書還不到一個月，得知這一消息時，她感到似「晴天霹靂」般。 「我一直哭，哭了很多天，心裡非常難受，感覺無法呼吸。我一個星期沒有出門、沒怎麼睡覺，也沒怎麼吃飯，覺得很無助、很絕望。」她說。 為了排遣痛苦，王璽嘗試不同方法，但最終使她平靜下來的還是「真、善、忍」的法理，「我用盡各種方法，給朋友打電話，給親戚打電話，上網去查『人死了會怎麼樣』，但這些都沒有讓我平靜下來，直到我想到要學法（閱讀法輪功創始人李洪志大師的著作）時，聽師父講法錄音後，我一下平靜下來了。」 父親去世時，复玉正在國內讀大學，那天，輔導員找到他讓他儘快趕回家，他知道家裡出事了，從小到大的經歷讓他不敢再往下多想。 快到家的小路口邊，舅舅正在等他。一起往家走的路上，舅舅告訴复玉，他父親去世了，聽到消息的當下，复玉忍住了眼淚。