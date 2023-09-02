遭中共扣台諜罪李孟居今返台 激動親吻國土 【新唐人北京時間2023年09月02日訊】遭中共扣上「台諜」罪名被判刑的台灣商人李孟居，經歷1年10個月刑期，和兩年附加刑期，週六（2日）返回台灣。李孟居一出機場大廳，就兩次親吻地板，感嘆終於能回到自由的土地。 時隔四年終於踏上台灣土地，李孟居脫下國旗口罩，開心親吻地板，思鄉之情溢於言表。 台灣商人 李孟居：「在睽違了1475天，超過整整四年之後，我終於可以在今天 2023年的9月2號，回到每天朝思暮想的故鄉台灣了。」 2019年在深圳經過海關時，遭中共以危害國安名義拘禁，後遭判刑1年半，並被限制出境兩年，手上拿的香港加油卡片，就是被中共國安認定的罪證。 台灣商人 李孟居：「最誇張最離譜的事情是，我很久以前在紐約，我在學生時代在那邊參加同鄉會活動，這些通通都變成我的罪證，除了這兩份卡片之外，最後可能是他們覺得這個東西，有點太過牽強了，最後是把我在深圳灣住的酒店，住的旅館，吃早餐的時候無意間拍到的，世界頭條新聞的武警集結場面，把它羅織成國家秘密罪。」 李孟居遭逮捕時，正當香港反送中事件，他認為中共當下隨機抓補台人，製造「人質外交」恐懼，壓制撐香港的言論。 台灣商人 李孟居：「它（中共）的目的一方面就警告它所謂的境外勢力，就是民主自由國家支持香港運動的這些年輕人，包括我們的蔡英文總統，也說過自由的台灣，撐香港的自由，這一點可能就戳到它的敏感的政治神經，就可能上面或許是很高級的人就下令，要隨機抓一個台灣人，我就這樣子就中獎。」 今年7月附加刑期滿，中共國安擔憂李孟居回台，影響2024大選輿論，因此他選擇先到日本，如今返台與親人團聚，李孟居也不再顧慮中共威脅。 台灣商人 李孟居：「他們是要求我總統大選後才能回來，那我提早回來，就是希望把我的經驗分享給大家，呼籲大家一定要好好守護自己得來不易的民主自由。」 希望國人不分黨派、族群，守護自由的土地。李孟居呼籲民眾入境中國要三思，如果遭遇和他相同的處境，家屬一定要高調曝光救援，不要息事寧人。 台灣商人 李孟居：「很多家屬，比如說他的親友在中國大陸做的事情，其實都是很小的事情，只是被它們無限上綱，所以真的不用怕它們，比如說我就是外面有朋友聲援，事情曝光出來，我在裡面待遇就比一般中國公民好很多，我就精神受到創傷，肉體上沒有受到傷害，一般中國公民可不一定是這樣的待遇。」 背著遭抓補當下時用的背包，晚了四年回家，重新呼吸自由空氣，要治癒經歷高壓審訊與黑牢的壓力創傷。