全民抓間諜運動進行時 重慶推出地方反間諜條例 【新唐人北京時間2023年09月02日訊】重慶市政府本月開始實施地方「反間諜工作條例」。這是地方政府配合中共當局發起的全民抓間諜運動的標誌性行動。輿論認為，中共鼓動全民抓間諜意在實行全民控制並轉移內部矛盾，結果只會惡化社會生態，製造更多人間悲劇。 作為中國西南重鎮的重慶市，從本週五（9月1日）起正式開始實行《重慶市反間諜工作條例》。這是在中共全國人大常委會今年7月推出新版《反間諜法》後，中共地方政府配合中央發起的「全民抓間諜運動」推出的首部地方性的配套法規。 這部《重慶市反間諜工作條例》在今年7月27日已走完了重慶市人大常委會審議通過的程序。該《條例》全文共29條，不分章節，對中共當局推出的新版《反間諜法》進行了細化，並提出了更高的要求。 例如，根據該《條例》的要求，今後重慶市各機關單位安排的海外旅行和交流都必須接受相應的「安全審查」；快遞服務公司要運營也必須先接受所謂的國安審查；公務員的內部培訓和大學生的課程也要加入反間諜的內容等等。 重慶市的這部《條例》一經推出，當時就得到了中共喉舌媒體的高調肯定。本週四，即《重慶市反間諜工作條例》的前一天，中共國家安全部還特意在其官方微信公眾號發文，對重慶市率先就《反間諜法》推出的地方性配套法規表示歡迎。 值得注意的是，中共當局推出的新版《反間諜法》大幅度擴大了對間諜行為的界定，使得一些在國際上得到公認的正常的商業調查或盡職調查，在中國稍一不慎就會被視為間諜行為，導致許多在中國正常經商的公司或就業的外國人忐忑不安。 就在今年上半年，美國調查公司美思明智集團（Mintz Group）等多個外資盡職調查公司在中國境內的辦事處，先後遭倒了突擊式搜查，員工也被中共有關機構帶走調查或拘留，最後被北京當局以「從事未經批准的數據統計工作」等罪名，處以上百萬美元的高額罰款。 自從7月1日新版《反間諜法》正式生效後，中共當局在全國範圍內從上到下進行了大張旗鼓的反間諜宣傳，鼓勵民眾監視身邊其他人的一舉一動，找到「行走的50萬」（指舉報間諜以獲取50萬元獎金）。一時間，在微博、微信、抖音、小紅書等社交媒體上湧現出大量反間的諜影片和資訊。 對於中共當局發起的這場全民抓間諜運動，美國國務院曾公開表示擔憂，質疑這場運動否會衍生出大量冤假錯案、重演文革時期人人互相告密舉報的歷史悲劇？ 時政觀察人士王友群8月18日在大紀元網站發表的《中共為何突然高調搞全民抓間諜？》一文分析指出，這次中共突然高調搞起全民抓間諜運動有多重原因： 其一，中共正面臨全面崩潰的危機。在政治、經濟、文化等各方面積累起來的各種危機，現在已到了全面爆發的時候，舉目四顧，滿眼都是敵人，這是中共反覆強調要把「政治安全」放在首位，大搞「全民抓間諜」的根本原因所在。 其二，中共已進入「極權治國」的階段，反覆強調「黨領導一切」，把過去的「以經濟建設為中心」，轉換成了以「維護安全為中心」，進入了「警察治國」「特務治國」「情治治國」的時代。 其三，以抓間諜為藉口實行全民控制。以維護「國家安全和利益」的名義，把任何對中共統治不利的東西都納入「反間諜」的範疇。同時中共通過鼓動「全民抓間諜」，造成人人互相提防、相互為敵的社會狀態，有利於中共進行高壓維穩。 其四，將自身內政外交各方面存在的問題，都甩鍋給所謂「國內外敵對勢力」，把所有內部矛盾引起的民怨轉移倒「敵對勢力」身上去。 最後王友群指出：前中共黨魁江澤民把相當於40多個台灣的中國領土無條件送給俄羅斯等國，他就是「中共黨內最大的間諜」，但中共不但沒有抓他，還稱頌他是「偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家」。 文章寫道，「由此觀之，中共搞的所謂『全民抓間諜』，只會惡化社會生態，激化各類矛盾，成為加速中共走向滅亡的一場鬧劇」。 （記者黎明綜合報導/責任編輯：林清）