中國全民抓間諜方興未艾 《反間諜條例》上路 【新唐人北京時間2023年09月02日訊】中共新版《反間諜法》實施後，國安部鼓動全民抓間諜的運動方興未艾，如今重慶市又率先推出一部配套的地方性法規。引起輿論關注。中共重慶市人大審議通過的《重慶市反間諜工作條例》於9月1日起施行。 新法要求重慶市相關機關和單位到海外旅行和交流，必須接受安全審查。而公務員訓練和大學生的課程，也必須加入反間諜的內容等。 重慶當局為什麼要推出一部配套的地方性法規呢？ 前「中國人權組織」主席劉青：「第一點，它主要就是想向習近平邀功請賞，向習近平宣誓效忠。第二點，作為專制獨裁者得有專制獨裁的手段。像毛澤東不斷地搞各種運動，製造社會恐怖氛圍，他才能夠實施他的獨裁。」 前「中國人權組織」主席劉青說，重慶地方除了討好習近平外，它也要搞自己的獨裁。 原中國維權律師吳紹平：「我認為這個不單純是重慶地方當局的一個自選動作。它一定也是北京對《反間諜法》做的一種安排，相信這個《反間諜法》將推向全國。」 原中國維權律師吳紹平認為，這跟中共當前的國內、國際局勢有一定的關係。 吳紹平：「中共推出《反間諜法》，顯然它是為了面對它經濟的滑坡，以及國際形勢的急轉直下之後，未來國內可能出現動盪局勢，做的一種部署。」 7月1日施行的新版《反間諜法》，擴大對間諜行為的界定，由於界線模糊，引起國際震驚。外企和外國人感到無所適從，加速撤離中國。 劉青：「《反間諜法》實際上就是在大陸製造恐怖，讓大批的人跟隨。就像文革，像中共搞的歷次運動一樣，挑起民眾之間相互監視、相互仇恨。」 8月1日，中共國安部還發布動員令，鼓動全民抓間諜。劉青指出，中共的反間諜就是在世界上製造愚蠢的笑話，在國內達到它們隨心所欲，迫害民眾的目的。 新唐人電視台記者李韻、王沛涵採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/02/a103778186.html