动跪吻“自由土地” 台商李孟居:进出中港风险攀升

台商李孟居2019年入境中国“被消失”后，因间谍罪失去自由四年，9月2日终于回到台湾。他抵达机场时，激动地两度趴下亲吻“自由的土地”。他说，自己无端沦为中共眼中的间谍是一大警讯，因为自由如空气，窒息时才深知可贵。他呼吁全台湾人珍惜民主和自由的生活方式，并守护台湾这块土地。 现年51岁的李孟居2019年因公出差中国，从香港入境中国深圳时遭海关遭捕，之后就“被消失”。他因“台谍”罪，遭中国判刑1年10个月、剥夺政治权利2年，今年7月下旬附加刑期满，获准离开中国，但附带条件是只能前往第三地，如日本，不能马上回台。 在日本休息一个多月，李孟居决定返回台湾。他9月2日飞抵台湾时，刻意戴著中华民国国旗图样的口罩出关，并情绪激动地屈膝跪吻“自由的土地”。多位李孟居友人到松山机场接机，为他戴上迎宾花圈，并大喊“欢迎孟居回来台湾！” 因公出差中国 李孟居失去四年自由 李孟居在机场接受台湾媒体访问，再次回忆他“被消失”的经过。他说，那是一次临时差旅，目的是到深圳办公室取相机样品，但在海关遇上严格的行李检查，海关人员因一叠为罢工的台湾空服员打气、写有“爱、和平、包容、沟通”的小卡，及五张“香港加油”小卡而震怒，将他带进小黑屋盘查。 李孟居头72天处于与外界隔绝的“指定居所监视居住”，被迫做了一百多份的笔录。中国方面也搜查他的手机内容，找到近二十年前学生时代的活动纪录，遂“通通变成罪证，就是罗织入罪的过程”。 他透露，中国官媒《央视》播出他的“认罪”视频前，反覆录影八九次，“讲到他们满意才可以。” 李孟居之后入监服刑1年10个月，期满后仍遭限制出境2年，只能无奈转往中国逾百个城市游历，和中国人交流，减少孤独感。今年7月附加刑期满前两周，深圳国安局干员告知李孟居，怕他回台成为媒体炒作的对象，影响台湾大选，逼得李孟居允诺先到日本避开敏感期，终能顺利离开中国。 人质外交牺牲者 李孟居示警赴中风险 李孟居表示，他回顾自身经验，认定自己是遭受中共“人质外交”迫害的替罪羊，因当时中国曾警告台湾政府不要干涉香港事务，也可能透过他的抓捕来向“反送中”运动和“境外势力”立威。李孟居说，同在中国“被消失”的台湾学者施正屏以及贝里斯公民李亨利(Lee Henley HuXiang)，都是人质外交的牺牲者。 李孟居强调，中共今年7月实施“反间谍法”，根据此法的界定，任何一个人都可能成为“中共所谓的间谍”，他希望透过自身的经验提醒台湾人小心进出中、港、澳激升的风险。 李孟居说：“我这些事情可以给国人同胞做一个借镜。我想告诉大家，自由就像空气一样，只有你在窒息的时候，才会珍惜它。我就是这么莫名其妙，行李的几张卡片，我觉得没问题，就这样失去了整整人生四年的自由，原本好好的工作也被迫中断。所以。大家一定要好好地珍惜自己的民主自由的生活方式。” 他说，两岸的交流和沟通虽不可能中断，但每年进出中港澳的几十万台湾人“一定要小心”，手机一定要带已经清除资料的空机。 中国的“对外关系法”及“反间谍法”修订版于今年7月1日生效后，美国政府已将赴中旅游警示提高为第三级，呼吁美国人“重新考虑是否前往”，仅次于最高级的“请勿前往”禁令。美方建议公民审慎评估前往中国旅行的风险，包括中国当局任意执法、禁止出境及错误拘留的风险。 李孟居离开机场前表示，他接下来最想做的事是尽快回家抱抱妈妈并重拾自己的生活和事业。他也计划接触文创工作并推动“民主人权外交”，串联有相同处境的人并为他们发声。重获自由的李孟居特别向中国政府喊话，他说：“爱、和平、包容、沟通，才有和平。”