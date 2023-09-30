【未解之謎】墨西哥外星人事件大揭秘 美飛行員看見UFO是公開的秘密！墨西哥火山口被拍到UFO頻繁出沒！墨西哥國會秀兩具外星人遺體，真相竟然是這樣。（《未解之謎》提供） 大家好，歡迎來到未解之謎，我是扶搖！ 今年的墨西哥似乎有些不太平，這外星人的消息著實有點多，8月份才被拍到火山口UFO「集體出逃」的大事件；9月「外星人遺骸」竟然登上了墨西哥國會，難道這墨西哥有著外星人聚集的秘密基地？ 今年8月底在墨西哥，發生了一件UFO集體出逃的大事兒，這是怎麼回事呢？在墨西哥城附近的波波卡特佩特爾（Popocatpetl）火山口，有人拍到了數十個不明飛行物像是在逃命似的魚貫飛出，旁邊還有幾個疑似圓形的UFO，好像在擔任守衛工作似的。是不是預知著甚麼樣的徵兆呢？因為沒過幾天，這個火山口居然噴發了。 波波卡特佩特爾火山的名字來自納瓦特爾語，意思是「吸煙山」，它高5426米，直徑超過1200米，深800米，也是南美最活躍的火山之一。每次火山噴發政府都會發出警告，並在火山方圓約10公里劃下安全警戒線，不存在有飛機從火山附近飛過的畫面。 但是不久之前，墨西哥外星人專家兼記者海梅‧莫桑（Jaime Maussan）卻在這裏有了驚人的發現。請先記住這位學者，因為他是我們接下來故事的主角。 莫桑說，當火山口溫度達到1,000攝氏度（1,832華氏度）左右時，沒有人造物體可以進入其中，他認為波波卡特佩特爾火山是一個「跨空間門戶」。所謂的跨空間門戶是時空中兩個位置之間的門戶，允許星際旅行者從一個地方進入另一個地方。 他的判斷並不是空口無憑，因為這個火山口確實被發現過太多詭異的事情。 就在幾個月前，莫桑還分享過他在波波卡特佩特爾火山口拍攝到的另一個影片。在影片中，人們可以看到十多個發亮的，像雪茄一樣的不明飛行物，從火山口的煙霧中飛向天空。 2012年10月26日，監控畫面顯示一個巨大的圓柱型飛行物直接飛進火山口裏。當一些科學家正在懷疑這只是一個隕石產生的錯覺時，似乎是為了證明自己的存在，沒過幾天，這個圓柱型飛行物又從火山口裏飛了出來。 而在2017年11月26日至28日這三天，人們更是密集地在波波卡特佩特爾火山發現不明飛行物的行蹤。 11月26日在波波卡特佩特爾火山停止噴發時，監控拍到兩個圓柱型物體從火山口飛出，一直朝天空飛去。 到了11月27日晚23點，一個巨大的圓柱形物體出現在天空中，並直接朝火山口下降。 11月28日，監控又捕捉到一個圓柱型物體從左往右飛過火山，而且還拖著一條長長的尾巴。 如此之多的影像證據，很難不讓人懷疑這座火山真的存在異常。不僅僅是墨西哥，其實世界上很多地方都在密集地發現UFO。 根據觀測網站「UFO Identification」的記錄。近來發現了多達957宗目擊事件。2021年的410次，2022年的494次和截至今年5月20日的53次。英國僅去年就統計了有近500宗目擊事件，但可能有更多目擊事件並沒有報上來。 難道說，還有更多的不明飛行物沒有被發現嗎？美國海軍退役飛行員瑞安‧格雷夫斯（Ryan