分析：中国向塔利班派驻大使彰显北京在阿富汗的野心

塔利班外交部长阿米尔·汗·穆塔基星期五（9月29日）出席了在俄罗斯城市喀山举行的会谈，他在会谈中赞扬了中国向阿富汗派遣新大使，并敦促其他国家效仿中国。分析人士说，新任命的中国驻喀布尔大使标志着中国对阿富汗的持续兴趣。 塔利班副总理阿卜杜勒·萨拉姆·哈纳菲表示，这一新发展“将在加强阿富汗和中国的关系方面发挥有效作用”。 中国驻阿富汗大使馆网站称，上周在喀布尔举行的一次会议上，哈纳菲和中国大使赵星“就增进双边关系和拓展务实合作等交换意见”。 自2021年塔利班接管阿富汗政权以来，中国是第一个对其任命大使职务的国家。 中国外交部在一份声明中表示：“这是中国驻阿富汗大使的正常轮换”、“中国对阿富汗政策是明确且一贯的”。 然而，专家表示，此举标志着中国在阿富汗和该地区的影响力不断扩大。 亚洲集团（Asia Group）分析师赵言瑾（Claire Chao）表示，通过向阿富汗派遣大使，中国旨在“保持和扩大其在该地区的影响力”。她说：“中国认为，其在阿富汗的长期安全和经济目标取决于阿富汗的安全与稳定。” 赵言瑾对美国之音说，中国“知道需要发挥更积极的作用来确保自己的利益”，但北京“将谨慎对待其在阿富汗的经济参与和安全承诺”。 2021年，阿富汗前政府垮台后，中国是为数不多的将其境内的阿富汗大使馆移交给塔利班的国家之一。 塔利班接管后，中国驻阿富汗大使馆保持开放，但尚未承认该组织是阿富汗事实上的政府。目前没有一个国家正式承认阿富汗的塔利班政府。 中国—阿富汗关系 北京官方表示，它“希望”塔利班组建一个包容性的政府，同时呼吁国际社会和该地区国家“在涉阿富汗问题进行协调”。 赵言瑾说，中国驻阿富汗大使“不应被直接视为中国正式承认塔利班政府，而应表明中国有意与塔利班保持外交关系”。 阿富汗政治分析人士海达尔·阿达尔（Haidar Adal）认为这是“向承认迈出的一步”。他告诉美国之音，大使级的任命不仅有助于中国扩大其影响力，还将“提升”塔利班的地位。 “这增加了他们（塔利班）的自信，他们现在可以声称‘我们的关系已经发展到大使级的水平’。他们可以说他们的外交活动正在发挥作用。” 人权问题担忧 阿达尔还说，这“将使国际社会更难向塔利班施压，要求他们尊重阿富汗的人权，特别是妇女权利。”他说：“受害的将是阿富汗人民。”