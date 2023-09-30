一次看懂“美国联邦政府关门危机”六大重点

美国国会仅剩不到两天的时间来为联邦政府的运作提供资金。截至美东时间星期五（9月29日）下午，众议院仍无法就预算案内容达成共识，一场政府“关门”的危机迫在眉睫，也愈来愈难以避免。 如果国会无法在10月1日前通过任何预算开支法案或临时拨款法案，联邦政府将发生“关门危机”。这将对美国社会各层面构成重大影响，许多政府公务将陷入停摆。尽管一些政府机构的运作仍将维持，但许多职能将被严重削减。联邦机构将停止所有被认为并非必不可少的行动，数百万联邦雇员，包括军队成员，暂时将不会收到工资。 美国政府“关门危机”对美国民众、社会、外国游客意味着什么？又将构成什么影响？以下六大重点进行解析。 何谓“政府关门”？ 当国会未能在10月1日新财年开始日期到来前批准并由总统签署成为法律的拨款法案时，就会导致政府停摆。 国会议员理论上应在期限到来前通过12项不同的支出法案，为政府各机构提供资金，但这一过程通常相当耗时。在预算案无法顺利达成的情况下，议员们常寻求通过一项延长开支的临时短期法案，成为“持续决议”（Continuing Resolution，简称CR），来维持政府继续运作。 如果国会议员们无法如期通过任何开支预算，也无法对CR达成共识，那就会造成政府财政上出现开支中断的问题，导致政府全部或部分职能暂时停止，暂时也不会给政府员工发工资，直到国会议员达成协议，预算案的问题得以通过国会，并获得总统签署生效。 因此，美国“政府关门”危机在意义上更接近指的是政府预算出现短暂停止状态，而非实体状态上的关闭。 政府关门期间会发生什么？ 当然，政府关闭期间将对联邦政府和美国社会各层面造成重大影响。不过，尽管政府处于部分关闭状态，政府中许多被视为必不可少的职能将继续运作。 每个联邦机构都会提出各自的应对计划，说明该机构有哪些职能将在政府关闭期间继续，哪些将暂停服务，以及有多少员工将继续工作，多少人将被暂时休无薪假，直到政府关门状态结束为止。 如果政府关门危机发生，首当其冲最先受到影响的就是美国数百万的联邦雇员，其中包括约200万的军人和200多万政府工作人员。这400多万与联邦政府运作息息相关的人将面临工资拖欠的问题，或者被迫放无薪假。 政府联邦雇员中，有超过60%的工作人员在国防部、退伍军人事务部和国土安全部工作。虽然军方所有现役军人和预备役人员将继续工作，但超过一半的国防部文职人员，即约44万人，都将被暂时停职放无薪假。 此外，总统和国会议员将继续工作并获得薪酬。然而，他们的幕僚如果未被列为必不可少的人员，将面临被暂时放无薪假。 政府关门对美国人意味着什么？ 在整个联邦机构体系里，驻扎在全美50个州的工作人员与美国纳税人都有着直接密切关系，从负责机场安全的运输安全管理局的工作人员到递送邮件的邮政服务人员。 因此，政府停摆期间对一般民众生活也将产生影响，最明显的情况就是所有与政府有关的工作都将出现延误，例如申请临床试验、枪支许可证件和护照等政府服务的进度都会被波及。 与联邦政府关系密切的企业，包括政府承包商或国家公园周围的旅游服务，都可能会出现中断问题。 不过，美国政府为老年人、残疾人和其他人士提供的社会保障金将持续发放，邮政系统也会继续提供定期服务。在边防方面，空中交通管制站和官方边境入境点等基本服务仍将有人值守。