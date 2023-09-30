发布限制措施引发反弹后，中国宣布将对某些跨境数据传输免除安全审查

中国周四（9月28日）建议放宽有关向国外传输数据的一些规定，此举可能会给在中国从事海外贸易的外国公司和中国公司带来一些宽慰。 中国国家互联网信息办公室（CAC）表示，它正在考虑对国际贸易、学术合作、跨境制造和营销等不包含个人信息或重要数据的活动免除数据出境安全评估。 中国还打算在某些情况下取消数据出境安全评估，包括涉及跨境购物、酒店预订或签证处理等需要将个人信息转移到国外的活动，以及以就业为目的的活动。 中国不断收紧的数据法律因缺乏明确性和冗长的程序令一些公司感到困扰，使他们担心自己可能会动辄越界。欧盟委员会的一位官员上周表示，欧洲企业对此尤为关切。 路透社(Reuters)今年3月报道说，中国监管机构减轻了跨国公司的一些最后期限压力，这些公司正在艰难地试图遵守要求它们在出口用户数据时寻求批准的新规定，因为大量的信息披露使许多公司无法在目标日期前完成。 国家互联网信息办公室补充说，拟议的新规将在10月15日之前向公众公开征求意见。 欧盟商会（European Union Chamber of Commerce）在给路透社的一封电子邮件中说：“这份草案的发布被视为中国政府发出的一个信号，表明中国政府正在倾听企业的关切，并准备采取措施解决这些问题，这是一个积极的信号。” 欧盟商会表示，这份草案明确了相关义务的豁免清单，并更加清晰地说明了何为“重要数据”，这对在华企业来说是令人宽心的消息。 该组织补充说：“欧盟商会将继续与有关当局保持接触，以提供建设性的建议。” 年利达律师事务所（Linklaters）驻上海律师亚历克斯·罗伯茨（Alex Roberts）说，新规则 “是外国对华投资和贸易的一个大好信号”。 他说：“对于符合某些例外情况的‘必要性’的范围还存在疑问，但我认为，如果这些规则以目前的状况获得通过，许多大型和小型外国公司都会非常高兴。 上海大邦律师事务所（DeBund Law Offices）律师游云庭（You