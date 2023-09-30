一带一路在中亚：中国借机扩大经济和地缘政治影响力

在中亚的中心地带，一场巨大的变革正在发生，这一变革正在改变该地区的经济和地缘政治格局。这一转型的核心是中国雄心勃勃的“一带一路”倡议，这是一项引起世界关注的庞大基础设施和经济发展项目。为了更深入地了解这一重大转变，美国之音向与中国做生意的中亚当地人以及中国和中亚问题专家进行了交流。 一带一路倡议的十年 本月，哈萨克斯坦首都阿斯塔纳迎来了“一带一路”历史上的一个重要里程碑。9月7日，纪念“一带一路”倡议10周年大会召开。此次活动由中国新闻机构和哈萨克斯坦中国研究中心共同主办，来自中亚国家和中国的政府代表、外交官和媒体管理者齐聚一堂。 十年前的同一天，中国国家主席习近平公布了他雄心勃勃的愿景，也就是所谓的“一带一路”倡议。这一历史性倡议是他于 2013年9月7日访问哈萨克斯坦期间在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时宣布的。 本月的会议由中国和哈萨克斯坦共同主办，为展示“一带一路”十年来的成就提供了平台。据会议举办地纳扎尔巴耶夫大学网站称，活动期间签署了重要的合作备忘录，进一步巩固了各领域的合作。 房间里的大象：中国任意拘留新疆的突厥人 然而，在庆祝和合作的背后，一个重大问题在讨论中明显被忽视。吉尔吉斯斯坦商人苏丹，他在与中国企业打交道方面拥有丰富经验，表达了这一担忧。为了自己的安全，苏丹要求美国之音在这篇报道中使用化名，担心会遭到中国和吉尔吉斯斯坦当局的报复。 苏丹指出，这次会议回避了讨论中国在新疆任意拘留超过一百万维吾尔、哈萨克族、吉尔吉斯、乌兹别克和其他穆斯林个体的有争议问题。由于中国在该地区拥有重要的经济和政治影响力，这个问题在中亚国家中仍然未得到充分解决。 据人权组织称，早在 2017 年起，中共就在新疆采取了严厉措施，包括设立拘留营和无处不在的监视来镇压维吾尔人，并采取鼓励更多汉人移民到该地区的政策。然而，中国官员将他们的新疆政策描述为建设更加繁荣发达的新疆。 阿不都吉力力·海利力的不幸遭遇：从商业成功到被拘留 苏丹的一位商业伙伴，阿不都吉力力·海利力（Abdujelil Helil），是在新疆被任意拘留的维吾尔人之一。苏丹回顾了他们自2000年代初以来的丰富商业历史，期间海利力成功建立了一家公司，促进了中国与中亚沿边国家之间的贸易。 苏丹表示，在习近平宣布“一带一路”倡议后的最初几年，海利力孜孜不倦地致力于架起中国政府与中亚和中东国家地方政府之间的联系桥梁，特别是在该倡议的初始阶段。苏丹强调了海利力在促进政府间关系方面的作用，强调他经常与中国官员一起访问，以促进中国与这些国家之间的合作和商业机会。 “他是为数不多的在中亚国家和中国之间举办商业展会的中国维吾尔商人之一，”苏丹说。 “他的公司在中国与中亚国家的进出口贸易中发挥了至关重要的作用。” 此外，海利力在2015年11月开通喀什至迪拜直飞航线方面发挥了关键作用，这一举措被中国人民日报海外网报道为积极推动“一带一路”倡议的具体举措。 “推进国家“一带一路”经济发展的具体举措，建立了一座中东阿拉伯国家与新疆喀什联通的桥梁，搭建了一条传播两地人民友谊的通道，为喀什以及南疆地区的商贸、物流、旅