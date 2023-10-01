中国一带一路指标工程 印尼雅万高铁2日正式营运

印度尼西亚将开通东南亚首条高速铁路、由中国资助并协助建设的雅万高铁。这是中国“一带一路”的关键项目之一，连结印尼首都雅加达和印尼第四大城市万隆，旅行时间将从3小时缩短至约40多分钟。 雅万高铁于2016年破土动工，原预计2019年下半年完工，但完工日期一延再延，延误和不断增加的成本令观察人士质疑其商业效益。不过印尼总统维多多（Joko Widodo，中国称佐科）一直支持此项目，并将在周一（10月2日）为这条长达142.3公里的铁路主持启用仪式。 雅万高铁启用仪式原先预定于10月1日举行，印尼交通部长布迪·卡里亚·苏马迪（Budi Karya Sumadi）说明，维多多总统10月1日另有要务，只好延期到10月2日举行启用仪式。 印尼政府将这辆中国制造的高铁命名为“Whoosh”。其名称概念来自于描述快速列车声音的形容词，也是“节省时间（Waktu Hemat）、优化运行（Operasi Optimal）、可靠系统（Sistem Handal）”的缩写，作为雅万高铁的标识。 维多多和其他印尼高级官员2日将从位于雅加达东部的首站哈林站，搭乘“Whoosh”列车前往位于万隆的终点站特加卢亚尔站。 这条斥资73亿美元的高铁项目主要由中国资助，由中国和印尼合资的印尼-中国高速铁路公司（PT KCIC）承建。据报道，雅万高铁超支金额约12亿美元，整体造价比当初同样竞标雅万高铁的日本所提出的62亿美元总工程造价高出不少。 印尼海事及投资协调部部长潘才旦（Luhut Binsar Panjaitan）表示，中国已同意将其技术转让给印尼，以便未来该国的高铁列车可以在国内制造。潘才旦9月29日说，雅万高铁项目将持续建设延伸到泗水。维多多总统已经向他和数位利益相关者下达命令，对雅万高铁延伸至泗水项目进行可行性研究。 中国国务院总理李强上个月访问印尼时试乘雅万高铁，一周后维多多也首次试乘，并赞赏即使是在列车以350公里时速行驶时，搭乘体验也相当平稳舒适。维多多希望印尼民众能够更多使用公共交通工具，减少交通壅塞和污染。 在正式启动商业营运之前，印尼-中国高速铁路公司（PT KCIC）进行了两周的预约免费试乘体验活动。10月初起，雅万高铁将正式开始售票，进入商业运营，此后将根据市场需求确定旅客列车开行数量，满足民众出行需求。 雅万高铁每列车编组8节，设VIP、一等、二等座，总长209米的列车设有总座位601个。截至上周六，车票价格尚未最终确定，但印尼中铁公司估计，每位乘客的单程票价将从二等座位25万印尼盾（约16美金）至VIP座位的35万印尼盾（约23美金）不等。