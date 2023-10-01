习近平国庆示警：前路非一马平川 分析:中国内外挑战严峻

今年的10月1日是中国国家主席习近平第三任期的首个国庆节，但他于9月28日的国庆会招待致词时，却一改先前的意气风发，坦言中国“脚下的路不会是一马平川”。对此，分析人士认为，这反映出习近平已体认识到，他的治理在外交、经济跟政治等多个领域，已遭遇严峻的内外挑战。 习近平9月28日亲自主持中国国庆74周年招待会，一改过中国国家主席只有在“逢五逢十”的扩大庆祝会才发表讲话的惯例。而且他在致词时，除不忘细数中央政府在防疫防灾、推动经济复苏等施政成绩外，也坦言中国“脚下的路不会是一马平川”，引发国内外媒体关注。 习近平国庆讲话 坦言面临风险挑战 回顾他上任第一年，习近平于2014年的中国国庆65周年招待会上，也曾说过“我们前面的路还很长，不会那样平坦。”但5年后的2019年，他的国庆讲话已不见类似的悲观表述，而是充满鼓舞地强调“新的征程上，我们要高举团结的旗帜，紧密团结在党中央周围。”尤其十一当日，他站在天安门城楼上，校阅中国建国70周年的阅兵仪式时，还发下豪语称:“没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。” 今昔对照，位于台北的华人民主书院董事会主席曾建元认为，习近平今年气势偏弱的讲稿反映出他在第3任期的第一年，就遭逢“内忧外患”的风险挑战，包括国内经济疲软不振，及俄乌战事引发西方国家对于独裁国家阵营和中国威胁的反制。 曾建元告诉美国之音: “习近平这一番说话让人感到，(他)对于前景有点四顾茫然，(但)他也越来越清楚，现在中国大陆所面对国际的形势，就是之前他过度政治操作，搞到自己骑虎难下。” 盘点中国内忧外患 学者:经济问题最严峻 在所有内忧外患中，分析人士普遍认为，经济复苏乏力是习近平政权眼前最大的难关。尤其9月28日同日，中国房企巨头恒大集团发布公告证实，该公司董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪已被捕入狱，消息一出，恒大旗下多间子公司股价应声暴跌，被迫暂时停牌。 据美媒《华尔街日报》9月29日报道，在中国监管机构介入之下，恒大恐面临遭拆分或清算的命运，这对其他处在破产边缘的房企和中国房市来说，都是“不祥之兆”，因为房地产业占中国经济比重高达四分之一。 中国今年的经济增长率无法达到预设的5%年度目标恐已是市场的共识。日本投行野村控股9月28日虽微幅将今年中国GDP增长的预测由4.6%上调至4.8%，但2024年的增长预测仍维持在低档的3.9%，野村认为，在楼市持续恶化、出口疲软及民企信心减弱等冲击下，中国经济在未来数月将持续低迷、甚至恶化。 据台湾《中央社》9月13日的统计，至少76位国际财经专家和6家跨国投资机构的看法一致:中国今、明两年的经济成长率将低于预期。 学者:中国经济疲软恐致社会动荡 对此，位于美国纽约的纽约城市大学政治学教授夏明警告，经济疲软、人民币贬值及房地产价格惨跌等利空，恐让中国百姓的财富严重缩水，陷入一种措手不及的痛苦。 他说，相较于中国前领导人邓小平为拯救经济，不惜大推改革开放，习近平却似乎未意识到问题的严重性，至今不见任何救市措施，因此，中国境内的民企或外资的信心短期恐难提振。 另外，中共多名政军高层近期接连“消失”后、终被撤职或查办，引发国际舆论热议及对习近平政府黑箱作业的负评不断，更无助于提升外企在华的营商信心。 夏明告诉美国之音:“(习近平第三任)政府的运作没有半年，你看到他的外交部长失踪了、国防部长也失踪了、工信部部长、火箭军司令、政委也都被查了等等，如果在一个正常的民主国家，(这个)政府内阁(早)就倒阁了。” 夏明表示，习近平高喊反腐，实则剑指异己，最终恐造成官员索性怠政“躺平”。