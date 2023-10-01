【 中國一分鐘】「十一」前 廣東出現民主自由訴求標語 【新唐人北京時間2023年10月01日訊】接下來請收看一組中國新聞簡訊。 「十一」前 廣東出現民主自由訴求標語 中共「十一」前夕，廣東等地出現要求自由、民主訴求的標語。深圳也有類似口號，令當局非常緊張。分析認為，中國民眾不畏打壓要求權利，說明民智已開。 刪減文字日本野村事件重演！中共禁美顧問公司高層離境 美國風險顧問公司德安華（Kroll）一名高階主管，過去兩個月被禁止離開中國，這是繼日本野村國際香港分支中國投資銀行事業主席王仲何，被禁止離開中國後的最新相關案例，這也加劇了外企對中國經商風險的疑慮。 印度停發香港護照旅簽 港媒：疑因中印關係緊張 香港旅行社指出，印度今年初已暫停對中國及香港特區護照持有人發旅遊簽證，商務簽證則不受影響，而英國國民（海外）護照（BNO）則可繼續申請兩款簽證。外界推測，這可能與中印關係緊張有關。 未雨綢繆？許家印已為兒子設立23億美元信託 恆大集團董事會主席許家印被採取強制措施後，與其有關的消息紛沓而至。據報，許家印早已「未雨綢繆」，為兒子設立了金額高達23億美元的單一家庭信託基金，這筆錢將可實現各種破產隔離，獨立存在，以確保子孫衣食無憂。 新唐人亞太電視整理報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/30/a103796760.html