經濟不景氣 大陸彩票銷售量暴漲-9月30日國際新聞簡訊 【新唐人北京時間2023年10月01日訊】中國經濟不景氣，大陸彩票銷售量暴漲；和中共官宣相反，長假期間大陸赴日遊客位居榜首。下面請看一組國際新聞簡訊。 經濟不景氣 大陸彩票銷售量暴漲 中共官媒引用財政部數據報導說，8月份彩票銷售量上升到今年最高，達到529.6億元人民幣（約合72.5億美元），比去年同期增長了53.6%。從今年1月到8月，中國彩票銷售總額高達3757.6億元人民幣，比前一年高出51.6%。而此間中國經濟低迷，失業率創紀錄的攀升。 和官宣相反 長假期間大陸赴日遊客居榜首 中秋節大陸民眾開始了為期8天的長假。和官方宣傳相反的是，日本日系航空公司赴日航班基本滿座，大部分是中國乘客。雖然中共媒體大力報導，宣傳東京福島第一核電站處理水的污染，造成日本旅遊業大受打擊。但搜索引擎數據表明，日本位居大陸人海外旅行目的地之榜首。 裝載難民渡輪著火 意海岸警衛隊成功營救 意大利從拉姆培杜薩島（Lampedusa）開往安培杜可港（Porto Empedocle）的一艘渡輪週五（9月29日）夜間突然起火，意大利海岸警衛隊立即出動，營救了全部177名渡輪乘客，包括被安置的83名地中海移民以及渡輪上27名工作人員。 汽車工人罷工擴大 勞資談判無效 美國汽車工人聯合會UAW週五（29日）罷工擴大，增加福特和通用公司的兩家裝配工廠，而斯特蘭蒂斯因為最後一分鐘妥協而倖免。福特公司猛烈抨擊工會的作為，指責工會要挾；勞資雙方的主要分歧在於，新電動車電池工廠的工薪和福利分配問題。 新唐人電視台記者邱越、田園綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/30/a103796845.html