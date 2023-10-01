機場提醒：動物不可放入X光安檢 【新唐人北京時間2023年10月01日訊】在機場安檢過程中，出現有人把寵物送X光安檢。休斯頓Hobby機場提醒民眾，這樣做可能會帶來傷害，不要把寵物放在X光機進行安檢。來看詳細內容。 上週三，交通安全管理局TSA聯合美國海關及邊境保護局、休斯頓機場系統和BARC寵物收容所，在Hobby機場一同與公眾分享出行訊息，警告乘客不要讓寵物通過安全檢查站的X光機，努力保護寵物免受輻射照射。 海關及邊境保護局提醒公眾旅行前，要了解美國海關所規定的，攜帶物品及寵物上飛機的注意事項。 美國邊境保護局農產品專家Alex Cavazos：「我們對旅客的建議就是，要對他們的食物、水果、肉類、蔬菜進行報關，以及相關的農產品，動物、寵物、貓。」 美國邊境保護局農產品專家督導Reginald Moore：「離開美國時，確保攜帶（寵物相關的）所有文件，或者從外國回來時，確保持有所需文件，以進入美國。」 交通安全管理局TSA提醒旅客，每個航空公司對乘客攜帶寵物的規定都不一樣。所以事先要查看。同時確保寵物一直拴著狗鍊，並聽從安檢人員的指示。 交通安全管理局媒體發言人Patricia Mancha：「進行安檢時，把你的狗從狗籠裡拿出來。我們有太多案例，人們把狗留在狗籠裡，放入安檢機器，讓狗暴露在輻射之下。我們不想看到發生那樣的事情。」 攜帶寵物上飛機需要做哪些準備呢？Barc寵物收容所給出了一些建議。 Barc寵物收容公共信息官員Billy Rudolph：「如果帶寵物旅行，你的目的就是要讓它們保持冷靜和舒適。在走之前帶寵物看一下獸醫，也許它們需要些藥物，幫助它們保持鎮靜。記得帶上它們熟悉的最喜歡的玩具。」 除此之外，休斯頓飛機場系統還警告飛機旅客禁止攜帶如下物品：一些金屬製品，如刀具、工具；一定容量的液體，如蚊蟲噴霧、防曬噴霧、化妝品、噴香劑，打火機等易燃品。 如公眾想了解更多相關信息，請查看美國海關及邊境保護局的官方網站CBP.gov。 新唐人電視台記者玫琳、大宇休斯頓報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/09/30/a103796819.html