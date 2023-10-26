王毅抵达华盛顿与美方官员会谈 为拜习会铺路

中共政治局委员、外事办主任兼外长王毅星期四（10月26日）抵达华盛顿，与美国高层官员就双边和地区安全议题举行会谈，以求保持两国沟通渠道的畅通。 美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）星期四下午与王毅举行会谈后，还将在国务院为王毅主办一场工作晚宴。白宫国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）星期五还将在白宫附近的布莱尔国宾馆与王毅举行会谈。 “这次会晤与双方负责任地管理双边关系、维持战略沟通渠道畅通所作出的承诺是一致的，”白宫国家安全委员会发言人艾德丽安·沃森（Adrienne Watson）在一份声明中指出。 拜登政府高级官员了解双方会谈的一系列议题，包括以色列与哈马斯的战争、俄罗斯对乌克兰的侵略战争、芬太尼危机、以及最近在南中国海发生的船只碰撞事件。 与此同时，美国国会中对华不满的议员呼吁中国释放被错误羁押的美国公民，并谴责中方在南中国海的军事行径。 美国国会众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）和外委会印太小组委员会主席金映玉（Young Kim）发表声明说，“拜登政府在与王毅会晤时，不应该被虚假的承诺所迷惑，而应要求诸如释放被扣美国人质、停止出口芬太尼原药、以及停止在印太军事扩张等具体行动。 美国总统拜登在与来访的澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）举行的联合记者会上表示，“中国自己在国内外都遭遇了困境。” “中国的经济成长与过去相比已经陷于停顿。中国（在与别国交往时）还采取恐吓行动，”拜登说。 最近在南中国海争议海域发生中国船舰拦截碰撞两艘菲律宾船只事件之后，拜登还重申了华盛顿对菲律宾的支持。 “就在过去的这个星期，我们菲律宾朋友在南中国海他们专属经济区内进行正常补给时，中华人民共和国的船只采取了危险而非法的行动，”拜登说。 拜登表示，“美国对菲律宾的防卫承诺坚若钢铁。”不过，他也指出，美国“并不寻求”与中国发生冲突。 中国声称拥有几乎整个南中国海的主权，而还有几个国家也表示它们对这条资源丰富的海洋运输航道的部分海域拥有主权。 中东 布林肯曾呼吁中国利用其对伊朗的影响力，防止以哈战争扩大化。但是据说美方在这方面期望并不高，因为它与中方分歧太大。华盛顿指出，德黑兰继续支持哈马斯武装分子，而且这些人根本不支持两国方案。