終結秋冬換季脫妝夢靨！植村秀無極限奢養系列最強怪物新人「無極限養肌彈嫩霜」上妝兼養膚，給你Q彈澎皮好命臉，更輕鬆馴服髒髒底妝，全日服貼超持久

秋冬換季天氣不穩定，不只肌膚容易乾燥敏感，底妝出現脫妝、卡粉、暗沉、斑駁龜裂等夢靨更揮之不去！讓亞洲底妝專家植村秀出手來拯救你~推出全新妝前保養+打底二合一的#麻糬霜「無極限養肌彈嫩霜」，無論是沙漠乾肌、混合肌或中東油田肌，都能讓底妝擁有高級Q彈水潤光，完美服貼過秋冬！ by 花漾543 植村秀無極限奢養家族全新怪物新人#麻糬霜，讓肌膚上妝也美、卸了妝也美！ 「上妝就像在用高級乳霜奢養肌膚，但是上臉超輕薄不厚重」！這一兩年超夯的養膚底妝越來越強大！亞洲底妝專家植村秀全新推出的奢養家族系列，更可以說是養膚底妝天后宮！《無極限水潤光粉底霜》和全新《無極限養肌彈嫩霜》，皆加入高濃度明星養膚成分山茶花籽精華，能使肌膚豐盈細緻，像喝飽水般澎嫩Q彈，上了妝無瑕透亮、卸了妝水嫩明亮！ 有著#麻糬霜可愛小暱稱的《無極限養肌彈嫩霜》，是植村秀首支高濃度保養精華妝前霜，山茶花籽精華成分能深層修護養膚、表層平滑細緻膚況，撫平毛孔紋路重現光澤透亮！「壓下去會回彈」的超Q麻糬質地更是一用就愛了愛了~抹開瞬間融入肌膚，輕盈保濕不油膩！如第二層肌膚的仿生科技，就像張開肌膚防護鎖水透氣網，鎖住滋養同時緊緊抓住底妝，讓肌膚含水量直接增加20%！無論是乾到龜裂、油到流汁的災難膚況，都能靠#麻糬霜變成Q彈水光肌，養出天生好命的澎皮感，真正上妝美卸了妝也美！ #麻糬霜+無極限水潤光粉底霜=財閥千金光潤好命肌！ 保濕光澤粉底在秋冬夯到不行，但光澤變油光、暗沉脫妝卻讓人又愛又怕！+1植村秀麻糬霜就能徹底解決底妝災難！妝前先用 #麻糬霜為肌底儲水保濕、強效修護達到油水平衡，後續疊上光澤型底妝，不只能讓光感更乾淨透亮~也不怕因出油造成粉底脫妝氧化！ M編這裡要大推和#麻糬霜根本絕配的植村秀《無極限水潤光粉底霜》，高達93%保養精華，超越市售養膚粉底天花板！山茶花籽精油不只有上妝兼養膚功效，還能讓粉底質地有如奶霜般絲滑，無敵溫潤好推、極致服貼！ 搭配彈嫩霜+粉霜妝容B/A差別: 保濕打底，光澤加倍 結合日式抗暗沉科技，更打破光澤粉底因油脂含量較高容易氧化蠟黃問題，一整天乾淨透亮、水潤發光~讓肌膚自帶富家千金好命光圈！《無極限水潤光粉底霜》遮瑕功力也是一絕~毛孔細紋秒填平、斑點瑕疵也神隱，用過才知道原來臉蛋可以變得這麼細、這麼嫩！ #麻糬霜+無極限超時輕粉底=自帶仙女濾鏡柔焦美肌！ 喜歡霧面粉底的姊妹一定也經歷過因為秋冬太乾燥，底妝根本吃不進去的問題，導致每到下午粉底就斑駁脫落、瘋狂卡紋！沒時間瓶瓶罐罐保養或敷面膜，用植村秀#麻糬霜一秒就能讓乾枯沙漠變綠洲！鎖水薄膜能全天守護肌膚的水分，不因乾燥環境而過度流失，就算搭配質地較乾的霧面粉底，也能兼顧清爽保濕+服貼持妝！若搭配植村秀《無極限超時輕粉底》強強聯手，大乾肌也能絕處逢生！被譽為最輕薄透氣卻又最遮瑕持妝的霧面粉底之王，有別一般霧面粉底厚重面具感，能自然地融入肌膚、修飾瑕疵，彷彿套上一層仙女濾鏡，實現會呼吸的柔焦美肌！ 搭配彈嫩霜+霧面無極限妝容B/A差別：保濕清爽，服貼遮瑕 免費體驗植村秀無極限奢養底妝家族！實現秋冬水潤好捏麻糬臉蛋 想親自感受植村秀奢養底妝家族#麻糬霜和養膚粉底霜的嫩臉威力~即日起至11/10填寫資料即可到櫃上兌換「無極限水潤光霜星豪華體驗組」！內容超級豪華，足足有無極限水潤光粉底霜5mlx1+無極限養肌彈嫩霜3mlx3！(價值$1,056)精巧容量放入隨身化妝包或旅行攜帶都超方便~想感受無極限奢養底妝家族打造的QQ好捏麻糬臉蛋，現在就上網預約體驗：https://pse.is/5abv8t 免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。