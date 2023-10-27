驚悚指數破表！Netflix萬聖節14部片單推薦，《返鄉》10月底上線、《驚聲尖叫 4》面具殺人魔找上門，噩夢再度降臨！

Netflix萬聖節14部片單 「不給糖就搗蛋！」一年一度的萬聖節即將到來，今年Netflix特別整理一系列萬聖節驚悚、詭譎片單，推薦片單裡面有各式各樣的影集和電影，像是即將在10月29日上線的《返鄉》、迎來新一代面具殺人魔的《驚聲尖叫4》，如果你今天點開Netflix還可以看到驚嚇指術破表專區，包含12大專區：「此處陰氣極重」、「血腥畫面少點，恐怖程度不減」、「喪屍、吸血鬼與食屍鬼」、「萬聖節最愛」、「青少年恐怖片」、「少為人知的恐怖佳片」、「萬聖節親子特選」、「現代恐怖經典」、「連續殺人魔」、「萬聖節喜劇」、「恐怖更上層樓」、「巫術和黑暗藝術」、「深奧的恐怖片」、「令人寒毛直豎的驚悚片」、以及「魔鬼恐怖片」，除此之外，Netflix也在TUDUM.com分享一系列與萬聖節相關的作品，更包含了遊戲與戲劇作品，讓期待萬聖節的你，除了扮裝、要糖果以外，還能在家追劇不無聊！ 1、《惡靈屍控》 《惡靈屍控》 《惡靈屍控》將在10月24日於 Netflix上線，劇中描述被惡靈附身的漢娜，在驅魔的過程殺死一名神職人員，而強大的惡靈漸漸吞噬她的靈魂，數月後，曾經擔任刑警的梅根瑞徳（雪米契爾 飾）在市區醫院的停屍間工作，在她收到一具身體扭曲的屍體後，梅根開始經歷一連串的恐怖事件，並逐漸發現這具屍體可能已經被惡靈的力量佔據…. 2、《返鄉》 《返鄉》 《返鄉》是一個以邪教題材為主軸的懸疑驚悚劇，將在10月29日 於Netflix上線，故事敘述在1999年追蹤小鎮裡發生的連環殺人事件的刑警崔炯仁（劉在明 飾）和身為姑姑正在四處尋找失蹤姪女的趙靜賢（韓藝璃 飾），兩人一起反抗恐怖分子趙京浩（嚴泰九 飾）、揭開被隱藏的事實與真相。 3、《惡魔刑事錄》 《惡魔刑事錄》 故事講述在紐約市出現一連串駭人的兇殺案籠罩整座城市，警官（艾瑞克巴納 飾）決定親自調查這些案件，卻因許多無法解釋的疑點而感到困惑，隨著調查的進展，詭異的靈異事件不斷發生，甚至危及到警官的妻子和女兒的生命安全，為了解決案件，他決定與神父聯手進行一場驅魔儀式，卻驚覺邪靈的最終目標竟然是他自己… 4、《伯爵》 《伯爵》