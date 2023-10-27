王毅会晤布林肯，称美中之间需要“全面”对话

在中美领导人可能于下月举行会晤之前，中国外交部长王毅周四（10月26日）抵达华盛顿，与美国高级官员就双边和地区安全问题举行会谈。 美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）星期四下午与王毅举行会谈后，还将在国务院为王毅主办一场工作晚宴。白宫国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）周五还将在白宫附近的布莱尔宾馆与王毅举行会谈。 就在周四下午与布林肯进行两个小时的会谈之前，王毅对记者说，“中美双方需要对话”，以及“我们更要深入对话、全面对话”，以“消除误解和误判”，并且“推动双边关系止跌企稳，尽快回到健康稳定和持续的发展轨道。” “中美关系中总会有这样那样的杂音，” 他补充说，“我们判断是非的标准不是谁胳膊粗，也不是谁嗓门大。” 就在他发表这番言论的前一天，美国总统乔·拜登（Joe Biden）表示，中国在全球推进的“一带一路”基础设施建设倡议让其合作伙伴“死在绞索中”。 6月19日，布林肯在访问北京时与中国国家主席习近平进行了35分钟的会晤，此行旨在稳定紧张的双边关系。拜登预计将于周五与王毅举行对等会晤。 “这次会晤与双方负责任地管理双边关系、维持战略沟通渠道畅通所作出的承诺是一致的，”白宫国家安全委员会发言人艾德丽安·沃森（Adrienne Watson）在一份声明中指出。 拜登政府高级官员预览了双方会谈的一系列议题，包括以色列与哈马斯的战争、俄罗斯对乌克兰的侵略战争、芬太尼危机、以及最近在南中国海发生的船只碰撞事件。 与此同时，美国国会中对中国持批评意见的议员呼吁中国释放被错误拘留的美国公民，并谴责中国在南中国海的军事行径。 美国国会众议院外交事务委员会主席迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）和外委会印太小组委员会主席金映玉（Young Kim）发表声明说，“拜登政府在与王毅会晤时，不应该被虚假的承诺所迷惑，而应要求诸如释放被扣美国人质、停止出口芬太尼原药、以及停止在印太军事扩张等具体行动。” 总统人质事务特使罗杰·卡斯滕斯（Roger Carstens）是将出席与王毅更小规模会谈的美国官员之一。 周四，美国国务院发言人马修·米勒（Matthew