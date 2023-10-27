美国缅因州枪击案造成18人死亡，嫌疑人仍在逃

周四（10月26日），数百名警察和执法人员在美国东北部的缅因州四处搜捕一名40岁男子，当局认为此人与发生在小城路易斯顿（Lewiston）一家保龄球馆和一家酒吧烧烤店导致18人死亡的枪击案有关。 缅因州警察局长、总警督威廉·罗斯（William Ross）在上午举行的新闻发布会上说，嫌疑人罗伯特·卡德（Robert Card） “应被视为持有武器且危险"，任何可能遇到他的人都应报警，而不要与其对峙。 警方称，卡德是一名训练有素的枪械教官和美国陆军后备役成员，最近报告说他有精神健康问题，他于周三晚些时候走进这家名为“及时行乐”（Just-In-Time Recreation）的保龄球馆，用半自动武器发射了大量子弹。 当局称，他随后驾车前往附近的“斯基门基斯”（Schemengees）酒吧兼烧烤店，12分钟后，他在这家街边游戏机风格的餐厅内又开枪射击。 罗斯说，保龄球馆内有七人死亡，餐厅内有八人死亡，另有三人因枪伤救治无效死于当地医院。另有13人在混乱中受伤。 罗斯说：“目前，已经对卡德先生发出了有八项谋杀罪名的逮捕令。之所以是八项罪名，是因为还有10个人的身份尚未确定，随着这些人的身份确定，罪名总数可能会达到18项。” 美国总统乔·拜登（Joe Biden）在这起美国最新的大规模枪支袭击事件后下令白宫降半旗致哀，并再次呼吁加强枪支监管。美国宪法保障拥有枪支的权利，这一条款认可了枪支在美国的广泛拥有，并经常阻止国会颁布最严格的枪支管制提案。 这位民主党总统在一份声明中说：“今天，在又一起悲剧发生之后，我敦促国会中的共和党议员履行保护美国人民的职责。请与我们合作，通过一项禁止攻击型武器和大容量弹夹的法案，实施普遍的背景调查，要求安全存放枪支，并终止枪支制造商的责任豁免。” 他还说：“这是我们欠每一个美国人的最起码的东西，他们现在承受着这一最新袭击带来的身心创伤。” 共和党在众议院掌握微弱多数。新当选众议院议长迈克·约翰逊（Mike Johnson）在上任的第一天表示：“这是美国的黑暗时刻。我们真的、真的怀抱希望并为之祈祷。在这样的时刻，祈祷是恰当的，祈祷邪恶能够结束，祈祷毫无理性的暴力能够停止。” 约翰逊是一位坚定保守的福音派基督徒，他拒绝回答任何问题，包括国会是否应该制定进一步的枪支管制立法。 司法部长梅里克·加兰德（Merrick Garland）表示，联邦执法部门已与缅因州警方一起努力寻找卡德。 加兰德在一份声明中说：“我们随时准备为我们的州和地方合作伙伴提供所需的任何支持。任何社区都不应该忍受在我们国家频繁发生的可怕的大规模枪击事件。”