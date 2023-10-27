在中国，加州州长纽森不仅得到超高规格的接待，还被描述成中国成就的仰慕者

“我被过去几年里了不起的成就所激励，” 梳着一头整齐花白头发的加利福尼亚州州长加文·纽森（Gavin Newsom）在一群围绕他的中国记者中间微笑着说道。刚刚参观完深圳巴士集团的电动巴士的他赞扬起了这座城市的公交设施。“能在几年里就打造出这样一个贯穿整个城市的公交系统，太了不起了。我们在加州也想做类似的事，但这么大规模、这么高级别地做到这样，我还从来没有见过。” 纽森被描绘成中国的仰慕者 纽森正在中国进行为期一个星期的访问。他造访深圳期间的几个片段被中国地方和中央的各大官方媒体相继转发。在这些片段里，纽森大加赞扬了这座南方城市在先进科技上取得的成就。 在另一段视频中，身着蓝色西装蓝色领带的纽森坐在一辆比亚迪电动汽车里，亲身体验这辆车的原地自动掉头功能。 “这是科技上的又一大飞跃。我是说，简直是另一个等级的，” 纽森在驾驶座上激动地双手比划着说。“我想要两辆。” 深圳市共产党控制的《深圳特区报》高调报道了纽森的访问。一篇相关报道的标题是《美国加州州长纽森开启访华，在深圳直呼Amazing！》。 纽森这个星期一（10月23日）开始对中国进行访问。香港是他的第一站，此后，他又访问了深圳、广州、北京等城市，并与包括中国最高领导人习近平在内的中央政府高级官员举行了会面。 在出发前，纽森的办公室表示这位州长的首要任务会是加强加州与中国在气候变化上的合作、推广两地之间的旅游业和经济发展，并强化文化上的连接，提倡反对针对亚裔美国人的仇恨。 现年56岁的纽森被很多人视为民主党的明日之星，极有可能角逐2028年的美国总统大选，虽然纽森自己多次否认有这个打算。不过，在中国官方媒体发布的片段和新闻稿中，纽森被描绘成了中国的仰慕者和赞扬者。他不仅不断赞美中国取得的成就和在国际舞台上的重要性，还暗示自己对美国总统乔·拜登（Joe Biden）的部分对华政策的不赞同。 在中国官媒《环球时报》发布的一段视频中，纽森称他既不同意拜登的“去风险化”，也不赞同前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的“脱钩”，更不同意美中之间“零和博弈”的观点。 “对我来说，我是一个比较简单的人，” 纽森对中国环球电视台CGTN的一位记者说道。“我更推崇多元化。我认为这对每一个国家来说都是一件健康的事。”“中国越成功，我们所有人都会越成功，” 纽森补充道。 纽森这趟旅程目前为止的高光时刻是他和习近平的意外会面。根据中国官媒发布的新闻稿，习近平“愉快地忆及”过去访问加州的经历，指出中国与加州在气候变化上的发展潜力巨大。 “希望你此访增进双方相互了解，为扩大中国同加州合作、推动中美关系健康稳定发展发挥积极作用，”