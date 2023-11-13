马来西亚梳邦再也2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 泰莱大学(Taylor’s University)再次攀升至新的高度，在最新的2024年QS亚洲大学排名(QS Asia University Rankings 2024)中，获得第41名的优异成绩。取得这一成就再次证明了该大学对卓越的坚定承诺，巩固了其作为东南亚首屈一指的私立大学的地位，并在亚洲精英大学前50名榜单中，占据了一个令人向往的位置。

这一卓越进展体现在五大关键指标的显著增长上，包括国际研究网络、每篇论文的引用率、国际师生比例、国际师资和学术声誉。

泰莱大学校长兼主席迈克尔（Michael Driscoll）教授表示："取得这一成就，表明泰莱大学的学术课程具有良好的品质，我们的教学方法卓有成效，我们的全体教职工和优秀学生也是全身心投入。"

他强调了泰莱近期成功的深远意义，将其描述为该大学的关键时刻，尤其是当该大学推进实现其使命——在课程中提供“有目的地学习”——的时候。迈克尔教授表示："在我们探索未来的道路上，我们将依然坚定不移地拓展教育的边界，并继续致力于提供富有创新精神、由目标驱动的学习体验，让我们的学生为在快速发展的世界中取得成功做好准备。"

泰莱大学以其变革性的多学科学习体验 (Multidisciplinary Learning Experience, MLE) 而闻名，该体验将各种学科融合在一起，以便创建创新型课程。作为开拓性的教育机构，泰莱大学以备受尊敬的泰莱课程架构(Taylor’s Curriculum Framework)为基础，采用MLE教学方法，强制要求在本科课程上面开展多学科项目，借此强调其承诺——让毕业生为迎接富有意义和多样化的职业生涯做好准备。

这种方法反映了泰莱大学致力于为毕业生提供行业相关技能和驱动正面改革的决心。最近的一系列全球事件凸显出应对当代挑战的重要性，例如技术进步、全球化、人口结构转变和气候变化。多学科学习方法对于理解和有效应对这些复杂问题至关重要。

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泰莱大学于亚洲排名持续上升，在最新亚洲大学排行中名列第41位 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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