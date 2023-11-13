2023亚太酒店与地产合作论坛在沪召开

广州2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 如何在扑朔迷离中变革？情绪消费催化供需变革，需要什么酒旅业新生态？

11月9日至10日，2023亚太酒店与地产合作论坛（APCF）选择在上海与第六届中国国际进口博览会同期举办，可谓得天时地利人和。2023APCF主题为"共觅新机，共振酒旅业生态"，旨在为民族品牌走出去提供服务桥梁，为亚太乃至国际先进的技术、材料、人才、资金及商业模式引进来提供渠道纽带，推动并见证产业繁荣与创新发展，共同分享中国市场的机会。

2023APCF由中国饭店杂志社发起，中国旅游研究院合作，全联房地产商会主办，全联房地产商会酒店文旅分会承办，上海市旅游行业协会协办，中商文旅、锦江酒店（中国区）、锦江全球采购平台（GPP）、锦江国际酒店管理有限公司执行承办；由科大讯飞企业数字化提供中英双语同步翻译，采用"上海主会场线下+全球视频直播"形式举办，上海主会场设在上海扬子江丽笙精选酒店。

中国商业联合会党委常委、副会长傅龙成，组委会主席、保利商旅产业发展有限公司党委书记兼总经理江宁琳，组委会监事长、万科酒店与度假村有限公司董事长兼首席执行官丁长峰，组委会执行主席、中商文旅董事长兼首席执行官冼锋，组委会副主席、上海锦江国际酒店股份有限公司副总裁毛啸，组委会副主席、锦江酒店（中国区）首席执行官常开创，组委会副主席、锦江国际酒店管理有限公司首席执行官唐鸣等2023APCF组委会主席团成员，上海市文化和旅游局、上海市工商联、上海市旅游行业协会等活动举办地相关政府、行业主管部门代表，以及来自中国旅游集团、中青旅、华侨城、首旅、复星旅文、远洲旅业、浙江旅投、四川旅投、山西文旅、亿城安璟等文旅开发商及运营商，中国金茂、中国绿发、招商、富力、雅居乐、中海、绿地、阳光城等地产开发商、酒店投资商及运营商，万豪、洲际、凯悦、雅高、朗廷、凯宾斯基、温德姆、美高梅、明宇、金陵、君亭、东呈等酒店集团，腾讯文旅、科大讯飞、云迹科技等现代服务业运营商，德国贝朗卫浴、幻影灰石材、远鹏装饰、源志诚家纺、创慧设计、地尔科技、博铧水电、艾比森会务、穗宝集团等产业链优秀商家，共约600人获邀现场出席。同步，超过200万业界同仁通过中国网、"中商文旅官方"服务号、悦旅新媒体、迈点网、微赞及抖音等直播平台在线参与论坛并进行互动交流。

际会上海，跃见未来。2023APCF主办方为与会者精心准备了一场思想盛宴，沪上论道，聚力启航。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司总经理孙坚以《守正求变·从大到强》为主题发表真知灼见。复星集团全球合伙人、执行总裁钱建农以《创新发展提振中国文旅产业》为主题发表卓识远见。中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）产业研究所所长、博士后联合导师杨宏浩发布了《中国旅游住宿业发展报告2023》。

2023CTGF还进行了四场精彩纷呈的领袖圆桌峰会，业界大咖们分别就"创建新赛道、解构新国潮、升维新消费、破圈新纪元"等关键词展开了深入地探讨。生态链峰会和设计与文创峰会，也是精彩观点频出。

随着全球供应链分工和资源位置改变，供应链已成大国竞争的重要一环。在2023APCF期间，举行了"锦江GPP"特约酒店供应链创新发展峰会。

在2023APCF期间，悦旅新媒体还举行了备受瞩目的2023亚洲影响力品牌盛典，锦江酒店（中国区）、苏宁酒店及度假村、保利商旅产业发展有限公司、锦颐酒店管理有限公司、安岚度假村及酒店、上海苏宁宝丽嘉酒店、南京苏宁钟山国际高尔夫酒店、粤海华美湾际酒店、无锡苏宁凯悦酒店、广东胜利宾馆等入围，并摘得殊荣。此外，中国旅游集团酒店控股有限公司董事长凡东升、四川省旅投集团|安逸酒店集团董事长王兆学、君亭酒店集团董事总裁朱晓東、万豪国际集团大中华区总裁毛怡冰、凯悦集团中国副总裁兼逸扉酒店公司CEO孙武等获"亚洲酒店业年度影响力人物"殊荣；香港粤海酒店董事总经理赵爽获"年度优秀创新人物"殊荣。

锦江优采空间、雅泊丹枫、远鹏装饰、创慧设计、贝朗卫浴、穗宝、原点建设、源志诚家纺、龙豪建材、奥迪信科技、佳永实业、幻影灰石材、意米欧照明、诗尼曼家居、博瑞照明等一批优秀的产业链企业入围2023年度"生态链风向标"。

全联房地产商会酒店文旅分会举行了新会员授勋仪式，中州国际酒店集团获邀成为副会长单位，锦颐酒管、锦和酒管等获邀成为理事单位。金螳螂设计院获邀成为世界酒店设计师联盟副主席单位。

此外，2023APCF系列活动"锦江之夜"欢迎晚宴、"锦江GPP特约"酒店供应链创新发展峰会、亚太酒店五十人 (APCF50) 闭门会议及餐叙、大会主席团联席会议及会长家宴、2023APCF酒店与地产合作展会（精品展）、精准对接洽谈会等精彩纷呈，链人脉，聚友情，享资讯，洽商机，促发展。

2023亚太酒店与地产合作论坛在沪召开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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