广州2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 基准医疗（AnchorDx）——一家专注癌症早筛早诊检测产品开发的公司，今日宣布与帝基生物（DiaCarta）——一家专注精准分子诊断和新型肿瘤、传染病检测产品开发的公司，达成长期合作关系，双方将在癌症筛查产品开发和全球商业化方面进行合作。

基准医疗和帝基生物在此次合作中将利用各自在DNA甲基化和突变检测方面的专有技术，面向全球市场，共同开发分子诊断产品并致力实现快速的商业转化。

基准医疗的DNA甲基化检测诊断产品UriFind曾于2021年7月获美国食品药品监督管理局（FDA）"突破性医疗器械"认定。目前，基准医疗正在美国开展一项前瞻性注册临床试验 (NCT05643690)，用于UriFind产品的PMA申请（ https://clinicaltrials.gov/study/NCT05643690 )，帝基生物也作为临床检验实验室之一参与其中。

帝基生物首席执行官兼总裁张爱国博士表示:"此次与基准医疗的合作，能够结合两家公司的技术专长，使我们在开发高精度突变和甲基化检测诊断产品时得以实现高灵敏度和高特异性，从而满足不断发展的精确诊断的需求。"

基准医疗创始人兼首席执行官范建兵博士表示："我们一直致力于将最好的癌症诊断产品推向全球市场。此次与帝基生物达成合作，将加速基准医疗现有癌症筛查产品的海外商业化，并在未来共同开发出更多新的产品。"

随着癌症成为中国乃至全球的主要重大疾病，癌症早期检测和诊断需要一个全球性的战略和解决方案。通过与帝基生物的合作，基准医疗希望加速其早期癌症筛查全球计划，并开发一条强大的产品线。

基准医疗（AnchorDx）与美国帝基生物（DiaCarta）合作开发新型癌症筛查产品 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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