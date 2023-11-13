第十六届中国（厦门）国际游艇展览会成功举办

征程万里风正劲 奋楫扬帆再启航

厦门2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 立时代坐标，迎八方来风。由中国船舶工业行业协会、厦门路桥建设集团有限公司主办，福建省游艇产业发展协会、厦门市湖里区人民政府、厦门路桥城市服务发展有限公司承办，福建省船舶工业行业协会、厦门市海洋发展局协办的第十六届中国（厦门）国际游艇展览会（以下简称"厦门国际游艇展"）于11月10日-13日在五缘湾游艇港成功举办。



第16届厦门国际游艇展开幕

中国船舶工业行业协会常务副会长吴强，福建省海洋与渔业局副局长林月玲，厦门路桥集团党委书记、董事长吴灿东，厦门路桥集团党委副书记、总经理李春龙，厦门市台港澳办二级巡视员林奕田，厦门市海洋发展局副局长吴国梁，湖里区人民政府副区长吕方，中国船舶工业行业协会船艇分会会长陈文波出席开幕式并上台启动。福建省海洋与渔业局领导，厦门海关、厦门边检、厦门海事等驻厦单位代表，厦门市各相关部门代表，湖里区人民政府代表以及中国船舶工业行业协会、福建省游艇产业发展协会代表、厦门路桥集团代表等出席了开幕式，来自全国各地游艇行业代表及嘉宾齐聚一堂，共同见证。



开幕式盛况

作为IFBSO（国际游艇展组织者联盟）船展会员、厦门国际海洋周配套专业展会之一，厦门国际游艇展自2008年举办至今，已成功举办十五届，成为集"展览、论坛、赛事、活动"于一体的复合型国际游艇盛事，始终致力于成为游艇产业的引领者和滨海新生活的推动者，被誉为中国最有影响力的"水陆联动"游艇展。

"游艇+"，滨海生活新概念

追随时代潮流，在国家利好政策的引导下，本届展会围绕"滨海新生活"的主题，全新升级"游艇+"概念，打造开放式、体验型水陆联动游艇展，呈现海洋休闲风情。

展会水陆展览面积达4万㎡，设置陆上展区、水上展销区、帆船体验区、游艇体验区、美食嘉年华五大展区。有超过70艘船艇精彩亮相，100多艘各类OP、Topper、飞虎帆船现场竞赛，并有数十场行业交流盛会、专业配套活动、水上嘉年华活动轮番上演。



水上展区



陆上展区

竞风采，全球精艇晒亮点

作为下半年最受关注的游艇展会之一，本届厦门国际游艇展汇聚了超级游艇、豪华游艇、飞桥游艇、运动游艇、钓鱼艇、滑水艇、帆船、摩托艇，以及当下热门的新能源船艇，各类船艇配件商、服务商，还有围绕"游艇+"引入的运动休闲产业展品，可谓亮点纷呈——

国际明星品牌齐聚，慕恩、飞驰、大昌行、艾德琳、欧尼尔、杰特赛特、宝海海洋、宇航鑫、鹭岛行、吉祥湾、领航汇等企业，带来阿兹慕、博纳多、法拉帝、丽娃、圣汐、公主、克里斯、MASTER CARAFT、拿铁、帕克、FLIPPER、巴伐利亚、GRADY-WHITE、科罗娜、LEOPARD、QUICK SILVER、HANSE等知名品牌船艇，共有超过30艘国际品牌船艇实船参展，横跨包括美国、新西兰、德国、芬兰、波兰、日本、法国、意大利、英国等11个国家和地区。其中包含全亚洲唯一一艘、意大利品牌阿兹慕巨人S10超级游艇，中国首艘波兰品牌德尔菲D11 Fly柴油版游艇，以及被誉为"游艇中的劳斯莱斯"、国内首艘意大利品牌丽娃Rivamare。

国产品牌彰显风采，毅宏、瀚海、航通、环珠、红龙、澳玛斯特、伟勒海洋、珐伊、悦豪、黛尔蒙、虔航、普西尼等国内游艇厂商展示建造实力，包括国内首推的商务型豪华游艇之一毅宏SeaStella 63，以及世界首款景泰蓝装饰工艺游艇普西尼Puccini璟650，J80 Asian Class Assocciation也将在展会首次亮相。

现场还有均合兴、顽石航海、雅绅特电器、恒威电子、建豪运动、恒丰隆、博轮船艇设备、欣翔、神丁智能科技、东营海普、五缘游艇文化、海之蓝、航派电子、华洋海事、中铁保险经纪、象屿酒业等众多配件商、服务商。

诠释“游艇+”概念，展会首次引入吉影无人水下智能设备、诺笛卡滑索冲浪、悠浪智能科技、索尼克特色游艇船屋、迪森特水上超跑等特色展品，川崎、庞巴迪等国际知名品牌带来摩托艇展示，还有金龙汽车带来“陆地游艇”MC数智大巴、C型房车及露营车，通过水陆文旅产业链的整合呈现，具象化展示“滨海新生活”的发展趋势及丰富性。

看未来，行业发展画蓝图

厦门国际游艇展办展16载以来，始终朝着为行业搭建专业的交流平台的方向奋力前行，为游艇产业可持续发展拓宽思路，本届展会期间也将开展系列专业配套活动。

游艇产业发展论坛以"厦门如何打造世界级休闲航海旅游港"为主题，特邀资深游艇媒体人徐铮、逸动科技联合创始人兼CTO万小康、清华大学美术学院副研究员涂山、顽石航海创始人/著名航海人士魏军、克利伯环球帆船赛中国项目-克利伯中国总经理胡焱到场，聚焦市场需求，着眼行业最前沿的技术与话题，深入探讨休闲船艇产业优势，共同探索中国游艇经济未来发展。

从事游艇专业传媒及市场观察、市场分析多年的海之蓝游艇董事长庄少荣则将以游艇主题沙龙的形式，普及游艇相关知识、法律法规，传播游艇生活以及游艇产业的未来发展，聊一聊我们熟悉又陌生的游艇。

同时，本届展会还聚焦游艇产业新产品、新技术、新材料、新模式，邀请展商借助展会平台，举办游艇品牌专场推介会，积极探索产业发展的新机遇和新方向，为产业发展蓄力赋能。

趣玩海，踏浪扬帆花样多

近年来，厦门国际游艇展通过打造一系列富有特色的亲海嘉年华活动，打造"滨海新生活"的品牌，引领泛海休闲活动的消费趋势，提升大众参与度与兴趣度，实现从游艇装备展览向游艇生活方式展览转型。

本届厦门国际游艇展融合"游艇+"的概念，呈现"滨海新生活"的多样化场景：

惬意的游艇下午茶、火热的乐队表演、精彩的花式鸡尾酒、养眼的模特巡游、浪漫的游艇夜宴、轻松的滨海烧烤派对，给参展观众带来全方位的视听游玩享受；

尾波冲浪、桨板、皮划艇、电动水翼板、网红脚踏船、帆船巡游去年在展会期间亮相后备受欢迎，今年再度惊喜回归，参展观众将有机会在展会期间免费体验，畅享水上嘉年华；

联合厦门日报小记者团开展海洋文化研学活动，带领小记者们学习了解航海知识、海洋文化，一起扬帆起航，亲近蓝色海洋；

展会同期还有两大赛事沸腾五缘湾，全国性银牌赛事——第三届"海洋之星杯"青少年帆船赛以及五缘湾游艇港自主品牌赛事——2023"望潮杯"第二届帆船邀请赛，呈现航海的激情与魅力。

厦门国际游艇汇商业今年以来成功打造"海岸倾听·音乐汇"系列活动也将在展会期间上演，不仅有街头艺人的音乐表演，还有特色美食、潮玩手作等车尾箱市集活动。

壮阔航程，筑梦前行。中国（厦门）国际游艇展览会以搭建产业交流平台、领航滨海新生活为目标，始终与游艇产业及企业共发展，与大众同享滨海生活的魅力，为推动厦门游艇产业乃至中国游艇产业的发展贡献力量。

第十六届中国（厦门）国际游艇展览会

时间：2023年11月10日-11月13日

地点：中国 厦门 五缘湾游艇港

主办单位：中国船舶工业行业协会、厦门路桥建设集团有限公司

承办单位：福建省游艇产业发展协会、厦门市湖里区人民政府、厦门路桥城市服务发展有限公司

协办单位：福建省船舶工业行业协会、厦门市海洋发展局

第十六届中国（厦门）国际游艇展览会成功举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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