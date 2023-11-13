新闻稿 

2023中国医药工业发展大会高端医用耗材发展论坛探索产业新趋势

新闻机器人 0 View

北京2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月17日至19日，2023中国医药工业发展大会将于北京召开。随着国家持续推进耗材集中带量采购改革，高端医用耗材行业迈入高端化、智能化、绿色化发展的新阶段。为了推动高端医用耗材行业高质量发展，中国医药工业发展大会期间特别举办高端医用耗材发展论坛。

论坛拟邀请产业相关部门、行业专家、企业代表等，围绕高端医用耗材的政策环境，产业发展现状与趋势，技术创新，临床应用和产业链上下游协作等主题展开深入探讨，共话高端医用耗材的发展创新之路。

会议主题 ：科技突破瓶颈 产业协同发展

会议时间：11月18日09:00-12:00

会议地点：北京展览馆7号馆

主办单位 ：中国中小企业发展促进中心、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心、中国医疗器械行业协会

会议日程 

会议日程：

时间

内容

嘉宾

9:00-9:05

主持人介绍与会嘉宾

冯旭中国中小企业发展促进中心副主任

第一环节：领导致辞

9:05-9:20

领导致辞

工业和信息化部消费品工业司领导

单立坡中国中小企业发展促进中心主任

赵毅新中国医疗器械行业协会会长

第二环节：主旨演讲，前沿技术及临床应用

9:20-9:50

医药铁基纳米材料在心脑血管疾病中的应用前景

顾宁南京大学教授

9:50-10:20

医疗器械审评审批制度改革进展

张文悦国家药品监督管理局器械注册司注册二处处长

10:20-10:50

高端耗材的使用与精细化管理

于洋首都医科大学附属北京积水潭医院副院长

第三环节：专题演讲，产业链做强做大

10:50-11:10

高值医用耗材产业链发展分析

苏文娜中国医疗器械行业协会副秘书长

11:10-11:25

主动脉及外周血管介入高端医用耗材核心技术发展趋势

王丽文上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司研发负责人

11:25-11:40

高端骨科医用耗材的核心技术攻关进展与趋势

许奎雪北京市春立正达医疗器械股份有限公司研发负责人

11:40-11:55

生物医用材料攻关与下游应用

崔景强生物医用材料生产应用示范平台项目负责人

 

 参会嘉宾    

（一）相关部委领导，医药工业主管部门及地方政府相关单位负责人；
           高端医用耗材领域院士、专家、学者、行业学/协会代表；

（三）高端医用耗材生产企业、产业链供应链相关企业代表；

（四）医疗卫生机构代表；

（五）高端医用耗材领域相关咨询机构、投融资机构；

（六）媒体记者等。

参会报名 

参会方式采取定向邀请和自主报名，论坛规模200人左右，请参会嘉宾通过打开链接注册链接完成报名，会务组将发送报名成功短信回执，请留意短信消息。本次论坛不收取任何费用，参会者差旅自理。

报名链接：https://my.31huiyi.com/event/zh/h5/77540000-ddd2-b266-65e8-08dbca07087f/auth/login?cc=6&returnName=applyIndex 

2023中国医药工业发展大会高端医用耗材发展论坛探索产业新趋势新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com