北京2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月17日至19日，2023中国医药工业发展大会将于北京召开。随着国家持续推进耗材集中带量采购改革，高端医用耗材行业迈入高端化、智能化、绿色化发展的新阶段。为了推动高端医用耗材行业高质量发展，中国医药工业发展大会期间特别举办高端医用耗材发展论坛。

论坛拟邀请产业相关部门、行业专家、企业代表等，围绕高端医用耗材的政策环境，产业发展现状与趋势，技术创新，临床应用和产业链上下游协作等主题展开深入探讨，共话高端医用耗材的发展创新之路。

会议主题 ：科技突破瓶颈 产业协同发展

会议时间：11月18日09:00-12:00

会议地点：北京展览馆7号馆

主办单位 ：中国中小企业发展促进中心、国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心、中国医疗器械行业协会

会议日程

会议日程：

时间 内容 嘉宾 9:00-9:05 主持人介绍与会嘉宾 冯旭中国中小企业发展促进中心副主任 第一环节：领导致辞 9:05-9:20 领导致辞 工业和信息化部消费品工业司领导 单立坡中国中小企业发展促进中心主任 赵毅新中国医疗器械行业协会会长 第二环节：主旨演讲，前沿技术及临床应用 9:20-9:50 医药铁基纳米材料在心脑血管疾病中的应用前景 顾宁南京大学教授 9:50-10:20 医疗器械审评审批制度改革进展 张文悦国家药品监督管理局器械注册司注册二处处长 10:20-10:50 高端耗材的使用与精细化管理 于洋首都医科大学附属北京积水潭医院副院长 第三环节：专题演讲，产业链做强做大 10:50-11:10 高值医用耗材产业链发展分析 苏文娜中国医疗器械行业协会副秘书长 11:10-11:25 主动脉及外周血管介入高端医用耗材核心技术发展趋势 王丽文上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司研发负责人 11:25-11:40 高端骨科医用耗材的核心技术攻关进展与趋势 许奎雪北京市春立正达医疗器械股份有限公司研发负责人 11:40-11:55 生物医用材料攻关与下游应用 崔景强生物医用材料生产应用示范平台项目负责人

参会嘉宾

（一）相关部委领导，医药工业主管部门及地方政府相关单位负责人；

高端医用耗材领域院士、专家、学者、行业学/协会代表；

（三）高端医用耗材生产企业、产业链供应链相关企业代表；

（四）医疗卫生机构代表；

（五）高端医用耗材领域相关咨询机构、投融资机构；

（六）媒体记者等。

参会报名

参会方式采取定向邀请和自主报名，论坛规模200人左右，请参会嘉宾通过打开链接注册链接完成报名，会务组将发送报名成功短信回执，请留意短信消息。本次论坛不收取任何费用，参会者差旅自理。

报名链接：https://my.31huiyi.com/event/zh/h5/77540000-ddd2-b266-65e8-08dbca07087f/auth/login?cc=6&returnName=applyIndex

2023中国医药工业发展大会高端医用耗材发展论坛探索产业新趋势 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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