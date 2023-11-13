曼谷2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ –东盟加三领先的数字化区域银行——开泰银行（中国）有限公司北京分行于11月8日举行盛大开业庆典。

泰王国驻华大使馆本杰明临时代办、泰国中央银行助理行长素万妮·扎萨达莎女士和朝阳区金融服务办公室陈群副主任出席开业庆典，与开泰银行（中国）有限公司董事长陈博文先生一同剪彩。

泰王国驻华大使馆本杰明临时代办和泰国中央银行助理行长素万妮·扎萨达莎女士分别致辞祝贺开泰银行，表达对开泰银行抓住中国金融开放和 "一带一路" 机遇、为客户搭建中国与泰国乃至东盟地区金融服务桥梁的殷切期望。

北京分行行长毛迪介绍，开泰银行（中国）北京分行获国家金融监督管理总局北京监管局批准开业并于2023年8月22日正式对外营业。北京分行的成立进一步强化了开泰银行（中国）的服务网络，在原有粤港澳大湾区、长三角区域、成渝地区双城经济圈基础上，又在京津冀区域作出关键性布局。京津冀经济圈是中国创新经济的引擎，云集众多央企、大型跨国企业以及科技巨头，有众多大力提升跨境贸易和投资贸易的举措，也有活跃的跨境贸易和跨境直接投资需求。开泰中国将充分发挥区域连通特长、利用母行在东盟加三区域业务网络和合作伙伴网络实施差异化经营，为跨境贸易、跨境直接投资等提供无缝衔接的国际结算、贸易融资及咨询服务，助力客户可持续和无边界的增长，巩固"最佳中泰银行"的品牌。

北京分行开业欣逢共建 "一带一路" 倡议和建设更为紧密的中国-东盟命运共同体10周年、中泰建立全面战略合作伙伴关系11周年。作为"一带一路"的参与者、实践者和受益者，开泰银行特邀请中泰政商学各界专家及金融机构代表等百余人参加 "一带一路" 金融合作论坛。与会嘉宾们围绕数字经济、绿色金融、科技创新和可持续发展等议题展开交流，共商以金融合作助推 "一带一路" 在泰国和东盟地区高质量发展。

开泰银行（中国）董事长陈博文在论坛的发言中表示，过去十年中，开泰金融集团积极参与共建 "一带一路" 倡议，务实服务中国企业"走出去"，致力于为中资企业投资东盟市场提供全方位的金融服务，着力打造连接中国与东盟的数字化金融平台。 开泰中国延续母行作为东南亚可持续银行典范的绿色基因，持续提升绿色信贷占比，不断加大对先进制造业、清洁能源等领域的贷款投放。同时开泰中国作为首批接入数字人民币的外资银行率先实现对公数字人民币业务落地，以实际行动与合作伙伴一起促进区域金融合作和贸易投资，同时引领金融行业走向更环保和可持续的未来。

当被问及成为本地法人银行六年有哪些本地化举措以适应中国市场并为本地客户提供更好的服务和差异化的价值时，陈博文先生表示，开泰银行（中国）利用数字银行战略，致力于推出全线上信贷产品支持居民消费和中小企业普惠金融。开泰银行通过社交媒体和线上渠道持续为客户提供生涯和财务知识，帮助客户实现财务自律、资金安排优化和自身价值提升。截止目前，"有你泰好"线上平台已有超10万注册用户，开泰中国用有温度的金融服务，陪伴自我驱动型客户长期可持续成长。

开泰银行（中国）北京分行开业庆典，打造东盟加三区域顶尖数字化银行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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