上海2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海如期开幕，吸引了来自128个国家和地区的3400多家企业参展。当天下午，由重庆市人民政府主办，重庆市商务委员会承办的投资贸易合作会同期进行，58家单位和企业现场签署34项合作协议，协议金额330亿元。来自福特中国、三菱电机、特斯拉、新加坡富隆集团、新加坡吉宝集团、新加坡凯德投资、瑞士莱铂尼、西卡集团、日中经济协会等75家世界500强企业、知名跨国公司、重要商协会的100位代表参加活动。

此次中国国际进口博览会重庆投资会上，人因工程研究院常务副院长王冰女士与新加坡RichL富隆集团首席执行官Laurent Negrin先生签署合作协议，将世界抗衰科研领袖–瑞士Clinique La Prairie集团百年抗衰生命科学的研究成果全线引进中国，包括抗衰体验中心LONGEVITY HUB、康养中心HEALTHRESORT、抗衰系列产品LONGEVITY SUPPLEMENT等。首家抗衰体验中心落址重庆，北京、上海、深圳等重点城市陆续开业。重庆市市委，重庆市商务委、重庆市中新项目管理局等领导见证了此次签约。



（右四）人因工程研究院常务副院长兼成果转换中心主任王冰女士 （右三）新加坡RichL首席执行官Laurent Negrin先生

创立于1931年的瑞士Clinique La Prairie莱铂尼集团，百年来作为抗衰医疗圣地而享誉全球，其抗衰科研团队汇集了世界50多位生命科学领域的科研专家，包括多位诺贝尔奖获得者。其独特的先进抗衰疗法吸引着全球众多国家元首和社会名流。



拿督吕德胜现场向来宾们介绍将在中国开设瑞士Clinique La Prairie莱铂尼集团抗衰生命科学项目

此项目落地中国是基于9月5日重庆市委会见了中国航天科技国际交流中心主任于淼、瑞士Clinique La Prairie莱铂尼集团总裁 Simone Gibertoni、新加坡RichL富隆集团董事长拿督吕德胜、人因工程研究院常务副院长王冰一行。瑞士Clinique La Prairie集团总裁 Simone Gibertoni表示将和新加坡RichL富隆集团共同在中国投资设立研发中心和生产基地，这是瑞士莱铂尼集团成立近百年来首次在世界范围内选址建立除瑞士本土外全球唯一的抗衰生命科学研发中心和生产基地，此举受到重庆市政府的高度重视。



瑞士Clinique La Prairie莱铂尼集团总经理Marc Sabatin先生出席活动现场

人因工程研究院是中国航天科技国际交流中心和重庆大学等共同发起的事业单位。研究院下设七大科技成果转化中心，主要负责院士科研成果的转化及相关产业落地等工作。瑞士Clinique La Prairie中国项目是其空间生命科学与航天医学成果转化中心的重点项目。

新加坡RichL富隆集团是一家扎根于抗衰医疗项目建设及奢侈品牌投资运营的全球化投资集团，是瑞士Clinique La Prairie莱铂尼集团全球最大的战略合作伙伴。

人因工程研究院与新加坡富隆集团引进瑞士莱铂尼于进博会首日签约 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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