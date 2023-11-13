2U高度24+4大盘 浪潮信息NF5266G7服务器大幅提升存储密度

北京2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着大模型和生成式AI应用的兴起，对于算力、存力等需求迅速提升，越来越多数据中心用户意识到数据中心资源需要平衡配置和协调发展，才能充分发挥其能力与价值。浪潮信息NF5266G7正是为智算时代的大数据应用而生，创新性的存储架构为海量数据处理提供了大容量空间，结合超强算力与高网络带宽，让它在2U产品中具有更佳存算比，能够灵活满足各类大数据应用场景需求。

更佳存算比补足存力缺口 灵活设计满足各类数据应用

物联网、大数据、AI等新一代信息技术在赋能数字化转型过程中，催生了大量数据密集型新应用，如智能驾驶、实时交易、远程医疗、工业生产质量监测等。这些应用有的需要对数据进行实时处理，有的需要海量存储空间，还有的需要进行智能分析，这些新应用、新场景对存储、计算和网络资源需求不断增长。而在客户实际IT场景中，往往存在存力与算力不匹配的情况，算力超前但存力不足，为补足存力短板会造成资源浪费。

作为一款2U高密度存储服务器，NF5266G7在高存储密度、超强算力、高网络带宽、智能管理等方面得到大幅提升，以平衡、对称系统架构提供更多的数据容量、更大的数据吞吐量和更强的数据处理，具备极致存储、计算、网络性能。

性能方面，NF5266G7最大支持28块3.5寸硬盘，其中包括前置24盘的主流配置以及后置4盘的可选配置，单机存储性能是业界通用2U12盘服务器的2～3倍；支持2 颗可扩展处理器，支持最高规格350W CPU，计算性能较上一代提升最高达60%，满足大数据分析业务对计算力的增长需求；IO扩展方面支持PCIe 5.0的数据速率达到32GT/s，相比PCIe 4.0速率提升100%，可支持400Gb网络，实现低延时应用体验。

面对互联网及金融行业实时推荐、实时风控等批流一体的场景，通过高算力CPU +24大盘+4NVMe或24大盘+8NVMe （8U.2/8E1.S）方式，极致算力支持120个算力核心，带宽可达百GB网络，最大提供HDD：SSD数量3:1，满足千万级IOPS需求，同时满足数百TB数据存储，采用NVMe缓存实时分析数据速度提升26%。

以自动驾驶为例，其数据处理包含了采集、标注等环节，L3级以上的自动驾驶汽车一天生成的数据量可达5TB到8TB，需要分布式存储强大的扩容能力加以支持；同时，自动驾驶功能的最终形成需要经过大量的训练，分布式存储通过多个存储节点同步向中控系统发包，提高GPU访问数据的效率。NF5266G7满足存储容量同时提供最大的数据访问带宽以及更高IO吞吐，满足自动驾驶领域的应用需求。

面对互联网、政企海量数据存储，智能分析、营销趋势分析、库存分析、即席查询等湖仓一体的场景，通过算力中度CPU+ 24大盘(HDD)，24HDD可挂载在1个Raid卡下，充分发挥磁盘性能系统数据传输更稳定、更高效，对比业界通用2U产品单机存储性能提升1.16倍（对比12HDD）。

对于存算分离场景，通过算力低度CPU+ 24大盘(HDD)，NF5266G7可提供2倍通用服务器存储密度，节省1倍以上机房空间，存储单TB功耗下降45%以上。

高密存储设计，2U空间支持存储容量超过600T

NF5266G7在存储场景优异性能表现，得益于硬盘仓独创专利——三层抽拉设计，支持28块3.5寸硬盘，存储密度较业界平均水平提高133%，优化硬盘托架设计，重塑2U三层空间架构，汲取中式榫卯灵感，创新边框卡隼结构，升级压铸件结构，创新滚轮滑轨抽拉专为存储性能设计。为了保持信号完整性，硬盘仓取消线缆采取板上走线，采用IO板设计，同时NF5266G7加入大量Redriver芯片，加强存储数据链路驱动能力，提升整体存储链路性能，保障每块硬盘均能发挥出最大性能。

NF5266G7从部件到系统，全方位保障稳定可靠。包括颠覆传统垂直背板设计，采用平铺式硬盘背板设计，风阻更小确保硬盘运行更稳定；通过抑制共振，风扇改进、振动缓冲设计，提升硬盘性能17%以上。此外，硬盘托架结构采用一体式金属铸件设计，满足产品结构可靠性要求，经受权威机构9级烈度抗震测试，降额调优设计保证业务高可靠运行。

面对保障数据安全的刚需，NF5266G7从整机设计、保护机制、功能设置等方面进行了多项优化。通过内置PFR保护机制, 固件受恶意攻击自修复，支持数据一键安全擦除，防止信息泄漏，支持TPM/TCM安全可信模块，保障客户数据安全及资产安全，通过BIOS /BMC flash冗余设计，避免flash文件软硬件损坏，保障整个启动过程或升级过程安全可靠。

全方位智能管控 云端监测 一键部署

针对大型数据中心智能高效运维需求，NF5266G7建立智控平台，通过一键Call-home，设备秒级一键报修，极大缩短故障定位时间，智能诊断准确率超95%；并能够实现提前5～30天预测故障硬盘，提前5～10分钟预测硬盘性能异常，通过提前预警做到"治未病"，把由于设备风险带来的影响降到最低，保证业务连续性，通过内存智能健康分析、故障预警自愈，系统宕机率比业界低 69%。

此外，面对减少碳排放、实现节能减排的可持续发展目标，NF5266G7具备智能环境感知能力，通过超宽散热器和航空级双转子对旋风扇，散热能力提升10%；高效风扇调控算法与业界首创温压双感探测器设计，实现风扇快速响应精准控温，散热调控"千人千面"。

总体而言，NF5266G7在2U空间内实现了极致存储密度，在高密度存储、超强算力、高网络带宽、智能管理等方面得到大幅提高，以平衡、对称的系统架构提供更多的数据容量、更大的吞吐量和更强的数据处理能力，适用于大数据、CDN、分布式存储等场景。

2U高度24+4大盘 浪潮信息NF5266G7服务器大幅提升存储密度 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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