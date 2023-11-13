上海2023年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，第六届中国国际进口博览会（以下简称"进博会"）在国家会展中心（上海）如期闭幕。全球医疗技术巨头碧迪医疗作为连续第四年参与进博会的重点企业暨展盟医疗器械专委会会长单位，此次以创意摩天轮核心主旨及四大医疗科技主题场景、结合数智化的参观体验及线下线上活动交互，勾勒出了碧迪医疗在华践行"矢志·碧行，为未来健康而生"全场景护航患者健康创新实践的中心主题，携十余款全球、中国首发新品、预热产品及近百款明星创新医疗产品重磅亮相。

一年一度的进博会作为高水平对外开放、高质量发展的重要平台，进一步带动了包括医疗器械行业在内的众多跨国企业在中国的开放合作交流。碧迪医疗全球高级副总裁、大中华区总经理邓建民表示："碧迪医疗作为进博会的参与者和受益者，我们切身体会到进博会对于链接中国和全球发展的平台优势，以及进博会对于创新产品和前沿技术的溢出效应。碧迪医疗已经完成参展第七届进博会的签约，我们将秉持‘根植中国，服务中国；立足中国，服务世界’的战略理念，持续借力进博会，把更多新产品、新技术、新服务带入中国，以创新、合作、共赢之姿加速打造本土产业创新生态圈，携手多方合作伙伴共惠更多中国患者，助力健康中国建设。"

多款首秀新品齐发，创新引领本土智造

在第六届进博会期间，碧迪医疗展台围绕"前沿生命科技探索、临床检测健康管理、患者术式创新生态、精准肿瘤筛检治疗"四大主题展区及数场新品发布活动。

其中，汇聚中国本土及全球力量研发和生产的PowerMe®经外周穿刺中线导管的全球首展发布，和由碧迪医疗中国团队研发并在国内外上市的BD Liverty 可调弯经颈静脉穿刺器的发布吸引了了众多关注。

于今年正式获批上市的PowerMe®经外周穿刺中线导管作为能够保护患者血管的新一代输液"神器"，结合耐高压注射的功能和长达30天静脉留置时长，能够满足患者一次住院周期的高压治疗和常规输液需求，为控制治疗成本和改善患者治疗感受提供了优异的临床价值。

而BD Liverty 可调弯穿刺套件搭载了全球首创的可调弯硬质套管，能够实现精准可控的体内调弯，显著改善了手术中最难的肝内门静脉穿刺步骤，使手术过程更安全更高效。



BD Liverty 可调弯穿刺套件

此外，碧迪医疗首款国产高性价比便携式临床流式仪——Matecyte 临床型流式细胞仪也在今年进博会展台中首秀展出，与上述高质量本土生产及本土创新产品齐聚进博舞台，展现碧迪医疗"根植中国，服务全球"的本土化战略蓝图的创新成果。



Matecyte 临床型流式细胞仪

多项合作集中签约，深化本土产研合作

除了展示全球总部及本土国产的创新产品之外，本届进博会期间，碧迪医疗也将达成包括 FACSLyric、S8、HT Xpress、普锐医疗合作、碧迪医疗单细胞自动化建库工作站、外高桥集团战略合作备忘录、StatLock电商签约、国药集团经销商签约、协合医疗签约，各大医院年度合作签约等多项意向合作及签约仪式，从产品研发、商业化发展等多个方面拓展行业合作伙伴交流圈的同时，以技术创新优势为驱动，引领中国医疗器械产业融合发展。



碧迪医疗与各合作伙伴签约现场图



医疗创新孵化专区

碧迪医疗已经连续三年担任进博会展盟医疗器械专委会会长单位，于2021年起，领衔助力进博会医疗展区设立创新孵化专区，积极荟聚并连接"产-学-研-医-政"生态伙伴，构建深层次的国家级市场准入和赋能体系。通过搭建全球医疗生态圈平台，碧迪医疗帮助世界各地的中小型医疗科技创新企业在中国落地生根，实现从"展商"到"投资商"，"展品"到"产品"，"产品"到"商品"的转变，以带动本土医疗器械创新研发和生产的生态圈实践成果诠释了与中国医疗行业高质量发展"同频共振"的坚定决心。

碧迪医疗着力领衔中国医械高质量发展，圆满收官第六届进博会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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