马萨诸塞州剑桥2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 晶泰科技与香港大学（港大）先进生物医学仪器中心（ABIC）今天签订合作备忘录，双方将携手推进 ABIC 在香港及全球范围内科研团队所获得的硬科技成果，实现研究合作与商业化应用。

晶泰科技作为全球领先的创新平台型企业，集合其量子物理、人工智能（AI）和自动化机器人领域的独特技术优势，致力于创新药物和材料的发现与迭代升级。ABIC 的科学家团队由港大的跨学科专家以及哈佛大学工程与应用科学学院的研究人员组成，在生物医学仪器相关领域拥有丰富的科研成果。

根据协议，晶泰科技将评估 ABIC 技术资产与知识产权组合的商业化潜力，主导并推动特定 ABIC 技术的商业落地，并与 ABIC 分享其在产品开发和科研成果转化方面的经验与知识。这项合作充分体现了晶泰科技立足粤港澳大湾区，通过广泛的合作与研发投入，推进前沿科技转化，为实践对产业具有深远影响的商业解决方案的长期努力和决心。

ABIC 将吸纳晶泰科技在全球业务发展中积累的专业见解和经验，积极促进科研与商业组织间的共赢合作。与晶泰科技的合作备忘录将汇集 ABIC 的顶级工程师和科学家，共同开发具有竞争力的下一代诊断和治疗技术，为亚洲乃至全球的医疗健康行业发展带来积极意义。

香港大学机械工程系教授、ABIC 中心总监岑浩璋教授表示：“我们很高兴与晶泰科技携手，共同发掘我们技术组合中的商业机会。晶泰科技在新药研发、工程学和 AI 方面拥有深厚扎实的专业积累，能帮助 ABIC 的研究和 IP 战略更好地应对业务需求。我们非常期待与晶泰密切合作，将开创性的科学研究转化为实体工业应用。”

ABIC 研究员、哈佛大学物理和应用物理学 Mallinckrodt 讲席教授 David Weitz 表示：“我们很高兴与晶泰科技这样国际化的创新平台型技术公司合作，他们在全球建立了广泛的影响力，对早期技术的评估和商业化有深刻的见解。期待与晶泰科技海内外卓越的科研和商业团队密切合作，将我们的科学发现推向市场。”

晶泰科技联合创始人、董事长温书豪博士表示：“港大先进生物医学仪器中心汇集了来自顶尖机构的杰出研究者，拥有独特且令人瞩目的技术资产。我们的团队常年专注于推进科研成果向惠及全人类健康的产品转化，也坚信香港将在全球生物技术领域持续发挥关键作用。晶泰科技希望更多地与 ABIC 这样香港本土实力雄厚的研究机构建立合作，充分激发学术界和工业界的协同效应，为社会与行业创造价值。”

晶泰科技与港大先进生物医学仪器中心建立合作，推进硬科技成果商业化 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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