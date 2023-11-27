北京2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以下是人民网的一篇新闻报道：

首届中国国际供应链促进博览会（简称"链博会"）得到了各方的大力支持，专门出台了许多便利措施和政策。

国家市场监督管理总局发布了多项政策，旨在提高链博会的效率。其中包括对参展产品免于强制认证，允许批量查询企业信用状况等。

北京市政府建立了服务保障机制，确保交通安全、应急服务和环境优化。北京海关也推出了10项便利措施，为展会准入和通关提供便利。

总部设在北京的中国国际贸易促进委员会（简称"贸促会"）贸易投资促进交流中心编制了《通关便利服务手册》，由数百名经过培训的志愿者组成的团队将提供现场引导和接待服务。航空、铁路等部门为链博会设立了专用通道和接待站。

首届链博会由中国贸促会主办，由中国贸促会直属单位中国国际展览中心集团有限公司（简称"中展集团"）承办。展会定于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心（顺义馆）举行。

首届中国国际供应链促进博览会相关工作全面展开 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com