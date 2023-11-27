深圳2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，国际公认的测试、检验和认证机构SGS与深圳扬兴科技有限公司（以下简称：扬兴科技）成功举办"SGS授予扬兴科技AEC-Q200认证证书"颁证仪式。SGS中国半导体及可靠性事业部高级经理徐创鸽、扬兴科技副总经理李聪等双方重要嘉宾出席本次仪式。

随着汽车行业的快速发展，汽车电子元件的数量和种类也随之不断增加。为了确保电子元件的可靠性和性能，AEC-Q200认证应运而生。而晶振作为电子元件的一种，在汽车电子产品中就具有广泛的应用。由于汽车环境的特殊性，车规晶振需要满足更高的性能要求，如高精度、高稳定性、长寿命等。对于消费级、工业级晶振厂家来说，为了确保其产品能够满足AEC-Q200认证的标准，需要按照标准要求进行一系列的测试和验证，包括温度测试、振动测试、冲击测试等。AEC-Q200认证是汽车电子元件进入汽车市场领域的必要条件之一，只有通过认证的电子元件才能被汽车行业所接受和使用。

此次SGS与扬兴科技通力合作，提供了全方位的测试和认证服务，根据AEC-Q200认证的相关标准及流程，对扬兴科技的YSO140TC型号Oscillator产品、YSX211SC型号/YSX321SC型号Crystal产品进行了温度和湿度应力测试、振动与冲击测试、机械损伤测试等多个环节测试，扬兴科技三款产品顺利获得AEC-Q200认证。



扬兴科技三款产品顺利获得SGS AEC-Q200认证

在认证过程中，SGS凭借在汽车电子元件领域拥有丰富的经验和专业的技术团队，为扬兴科技产品AEC-Q200认证提供了详细的指导和建议，针对扬兴科技的具体产品和应用场景，制定了个性化的测试方案和认证计划，帮助扬兴科技三款产品在短时间内完成了AEC-Q200的认证流程，其认证产品在满足AEC-Q200标准的同时，质量和性能也获得了进一步的提升，为扬兴科技在国内外市场的发展提供了强有力的支持。

SGS布局汽车电子产品领域检测认证多年，现已加入AEC-Q100、Q101、Q102、Q103、Q104、Q200分会参与标准制定工作。凭借专业的技术、丰富的经验、完善的设备和优质的服务，SGS半导体及可靠性实验室现已成为国内专业的测试实验室并得到了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)及众多客户的认可。实验室拥有涵盖环境可靠性测试和失效分析类测试所需的行内知名品牌设备，可为企业提供各类测试服务。SGS半导体及可靠性实验室可完成MIL/GJB/IEC/AEC/JEDEC/IPC等各类广泛应用于大多数国家及行业的测试标准，涵盖并满足各类产品测试需求。同时SGS还致力于为有特殊要求的企业及高端产品提供量身定制的测试方案、技术支持及各类培训服务，为企业产品顺利进驻国内外市场提供高效支持。



扬兴科技三款产品顺利获得SGS AEC-Q200认证

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