Join Shanghai 与你相遇—-虹桥天地开启冬日雪国秘境

上海2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年11月25日至2024年1月1日，虹桥天地开启"Join Shanghai 与你相遇"圣诞新年季，为上海乃至长三角旅客带来温暖浪漫的冬日之旅。万众期待的第四届光影市集如约而至，延续经典"北欧圣诞木屋村"概念，虹桥天地今年在市集规模上进一步升级，并带来全新灯光作品和一系列精彩纷呈的冬日节庆活动。同期还以"北欧森林"为灵感，在虹桥天地南北区打造充满奇幻色彩的"雪国秘境"。12月8日至10日，更有为期3天的虹桥天地八周年庆为全城消费者带来年末狂欢。

全新光影市集 相遇北欧圣诞

虹桥天地第四届光影市集在视觉上突破传统圣诞红绿配色，以"白色圣诞"为焕新灵感，自11月25日至次年1月1日（每周四至周日），倾情打造原汁原味的北欧圣诞木屋村，并带来奥地利艺术家Georg Öehler的全新灯光作品，更有近百场互动表演、浪漫飘雪，营造温馨的节日氛围。希望与长三角游客一同感受光影交织的冬日魅力。

此次，奥地利艺术家Georg Öehler带来全新灯光作品"璀璨之晶"和"流星穹顶"，从冬日冰雪中汲取灵感，为大家构建出一幕幕熠熠生辉的冬日奇景。由1个冰晶拱门和5个冰晶柱组成的"璀璨之晶"装点在演艺广场之上，与光影市集交相辉映；坐落于八达街的"流星穹顶"在寂静的夜幕下勾勒出银色线条，将流星滑落的瞬间定格于此。虹桥天地北区则延续往年经典灯光作品 "光之路"与"星辰"，持续点亮夜晚。

同期，虹桥天地独创雪球精灵ip形象，以"北欧森林"为关键词，将虹桥天地全域打造成一片银装素裹的"雪国秘境"。位于购物中心GF中庭的"雪国森林"灵感来自北欧森林，趣味积雪屋顶和互动跷跷板为冬日增色；散落在新天地各处的"雪球精灵"给大家带来冬日问候； hubo（虹桥交通枢纽地下商业街）的 "曦栖之境" 则令人仿佛置身于巨大的灵感花园。

天地新引力 共赴年末狂欢派对

2023年12月8日至12月10日，虹桥天地将迎来"一起嗨8"八周年庆。

此次活动作为瑞安新天地发起的"天地新引力"年末会员节的一部分，虹桥天地不仅将带来全新玩法，更将聚焦会员权益。限时5折早鸟团购、零售大额团、1分钱秒杀、积分兑换招牌菜等活动机制带给消费者带来西上海爆品低价。与此同时，现场更设置雪球精灵大冒险、Bingo抽黄金等趣味互动，引爆年末消费热潮。

焕新品牌活力 玩转运动社交

今冬，虹桥天地品牌升级迭代的进程逐步加快，将在圣诞新年季期间引入更多轻户外、年轻化、具有社交属性的户外运动品牌，并携手品牌共同探索运动社交新玩法。运动生活品牌lululemon首家男士快闪店于11月30日至1月4日落地虹桥天地，专为男士客人提供涵盖跑步、训练及日常通勤的全系列产品。知名户外品牌KOLON及运动娱乐社交空间不可思议运动街区也将于近期完成开业，并在圣诞期间带来多样体验活动，激活虹桥天地的年轻运动社交氛围。

值此开业八周年之际，虹桥天地在今年为西上海乃至长三角消费者持续带来"首店"惊喜。截至目前，2023年已有7家全国首店、2家上海首店、5家西上海首店完成开业，预计年内还将迎来涵盖零售、餐饮、娱乐业态的8家"首店"——三家全国首店：烟火长安、CASUCA、 lululemon男士快闪店，三家上海首店：WENMO文墨、indicia&、HYUNDAI N Space+，以及两家西上海首店：瑞俪泰、多抓鱼服饰循环快闪店。去年年底首度亮相的虹桥交通枢纽地下商业街hubo，也将在今年年底实现全面开业，真正激活虹桥商务区地下空间。

作为直连虹桥国际交通枢纽的门户项目，虹桥天地凭借独特的地理优势，目标成为长三角及东亚旅客来到上海的第一站，将项目打造为上海新城市名片。未来，虹桥天地将进一步挖掘上海在地文化与国际视野，关注年轻消费者的深度需求，不断焕新升级，带来前沿、独特、富有活力的活动和购物体验，引领长三角城际生活新方式。

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