"健康丝绸之路"为医疗健康行业搭建新平台、开拓新机遇

普华永道与国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心联合发布《共建"健康丝绸之路"进展、形势与展望》报告

上海2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 普华永道今日发布《共建"健康丝绸之路"进展、形势与展望》报告。本报告是普华永道与国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心联合编写。报告介绍中国与"一带一路"国家在医疗卫生领域的合作情况，涵盖医疗健康贸易与投资概况、医疗卫生援助与重大传染病防治、医疗卫生基础设施合作情况、中医药国际医疗合作、医药创新与康养服务、医疗人才培养与能力建设六大领域，分析新形势下共建"健康丝绸之路"所面临的机遇和挑战。

作为普华永道《惠全球促共赢普华永道全球跨境惠赢行动》系列报告之一，本报告对巴西、新加坡、马来西亚和塞尔维亚四个国家进行深入研究，介绍这四个国家与中国在医疗健康领域的合作历史、共建"健康丝绸之路"进展以及遇到的挑战和机遇，提供具有借鉴意义的海外视角，为下一步有可能展开的大健康领域的倡议活动打下基础。

普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和表示："新冠疫情凸显加强全球公共卫生合作的紧迫性，体现了推进‘一带一路’合作、构建人类命运共同体的重要意义。疫情期间，中国与‘一带一路’国家在防疫物资援助、疫苗援助与研发、派遣医疗专家组、加快医疗卫生基础设施建设等方面展开密切合作，彰显中国在构建人类命运共同体的大国担当。共建‘健康丝绸之路’是关乎全人类未来的重要倡议，普华永道愿与政企合作伙伴携手，推动中国企业参与国际分工合作和产业链重构，为构建人类卫生健康共同体发挥积极作用。"

作为"一带一路"的重要组成部分，共建"健康丝绸之路"取得了实质性进展。报告显示，"一带一路"共建国家是医药产品主要出口市场，2010年至2021年，共建国家贡献了约33%的医药产品出口额和约15%的医药产品进口额。2019年至2020年，受贸易摩擦、地缘政治与疫情的影响，海外并购数量有所下降。2021年至2022年，海外投资并购情况有所回暖，资本及国内大型药企积极布局海外优质管线，通过投资并购加速国际化布局。

普华永道中国医药医疗行业主管合伙人徐佳博士表示："近年来，中国与‘一带一路’共建国家的合作已经取得了长足进展，医疗健康领域的交流与合作对于增进中国与‘一带一路’共建国家关系，构建人类命运共同体发挥着重要作用。与此同时，‘一带一路’共建国家庞大的人口基数、巨大的市场空间以及相关合作机制的不断升级，都为中国企业积极参与‘健康丝绸之路’建设奠定了基础。"

在医疗领域贸易、投资合作方面，随着一系列促进医药产业迅速发展的政策落地，中国企业逐渐向国际市场迈出坚实的脚步，通过投资并购加速国际化步伐，但出海的挑战不容小觑。在新冠疫情推动下，中国企业与中国医药、器械及疫苗产品借机扩大了在国际市场上的知名度与影响力，机遇也应运而生。

药品方面，近年来各国对药品产品进口要求趋严、国际贸易环境复杂多变，国内制药企业可以通过进一步提升自身能力、企业兼并收购等，形成与跨国企业的有效竞争并推动中国创新药研发能力提升。同时，从加入ICH到申请PIC/S，随着中国药品监管法规体系逐渐向国际靠拢，将更有利于我国药品国际化进程。一带一路国家拥有庞大的人口基数和市场，将是我国药企出海的重点方向之一。

医疗器械方面，国内医疗器械通过利用较为完善的产业链、丰富的生产经验和强大的生产能力，优先攻克大型医疗器械的核心部件技术难题、加大自主研发投入，不断从低附加值的生产制造向高附加值的科技创新转型。同时近年来细分赛道的并购交易呈多元化趋势，体外诊断、耗材等领域的并购交易热度依旧不减，创新前沿领域成为资本投资的新方向。在医疗器械领域的持续创新，使得我国医疗器械企业逐渐加强了国际竞争力，也为进入一带一路市场形成良好基础。

我国在中医药方面具有独特的优势，而且在一带一路国家地区通过历史文化的影响也已初步具备当地市场的认可。未来应以文化为媒，加速中医药文化交流传播；以医药为体，创新助力中医药现代化发展；以中医服务为矛，带动中医药整体的传播与普及；以数字化和贸易为径，不断推动"互联网+中药"等新形式开拓我国中医药行业在一带一路的综合影响力。

综合以上各个医药领域的发展，可以看到，近年来国内企业在医疗健康领域借助政策支持通过创新获得了自身行业实力的提升；与此同时，虽然仍需面对一定调整，但借助国家对‘一带一路’的重点推动，相信能使得我国医疗健康行业更好地掌握"健康丝绸之路"的历史发展机遇。

普华永道中国医疗健康服务行业主管合伙人钱立强表示："推动‘一带一路’医疗健康领域的合作，不仅有利于增进人民健康，还将为推动经济发展做出积极贡献。共建‘健康丝绸之路’为医疗健康行业的国际合作搭建了新平台，也为中国医疗健康企业开拓海外市场提供了新机遇。在中国医疗健康企业将其产品、服务及品牌带进‘一带一路’共建国家的过程中，秉持‘共商、共建、共享’的原则，针对不同市场的情况，积极调整战略，不断创新合作模式，推动共建‘健康丝绸之路’，不断走深走实。"

推动共建"健康丝绸之路"任重道远，普华永道对中国企业参与建设健康丝绸之路的建议包括：聚焦周边地区国家深化医疗健康服务合作；推动研发合作创新以及产业创新；加快推进药品国际监管体系互认；不断夯实中医药国际合作基础；持续推进疫苗联合研发和生产；积极推进数字化医疗合作；持续提升国际传播能力建设。

"健康丝绸之路"为医疗健康行业搭建新平台、开拓新机遇 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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