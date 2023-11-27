特步拿下北马、上马破三穿着率第一 国货全面超越国际品牌

上海2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月26日07:00，第27届上海马拉松在外滩金牛广场鸣枪起跑，来自世界各地共38000名跑者参赛。创办于1996年的上海马拉松是中国内地影响力较大的马拉松赛事之一，2020年上海马拉松获得世界田径白金标赛事称号。今年上海马拉松预报名人数超17万人，创历史新高。特步获得今年上马破三穿着率榜首，特步160X 5.0 PRO 和 特步160X 3.0 PRO在上马破三鞋款榜单中位居第一、第二，再次印证了特步与外资品牌分庭抗礼的实力，在中国马拉松消费群体中得到了极大认可。

近四届上马 特步斩获三次冠军

今年上海马拉松重新采用一枪起跑的形式，邀请三十余名国际精英选手参赛。中国籍精英选手则由吴向东、贾俄仁加、张德顺、白丽等人领衔，在上马赛道与世界顶尖跑者同场竞技，并向着上海马拉松中国籍赛会纪录的荣誉发起冲击。

本次比赛，是运动员吴向东获得的个人职业生涯第一个白金标赛事国内冠军，继今年3月无锡马拉松和10月北京马拉松两次跑出2:10:02的成绩之后，在上海迎来了一场冠军争夺战的绝对胜利。



特步160X 5.0 PRO助力吴向东获得2023上海马拉松国内冠军

2019年至2023年，特步160X冠军版跑鞋的产品力和品牌力齐头并进，从竞速160X到160X 3.0 PRO再到160X 5.0 PRO，助力一个又一个运动员赛场夺冠。截至今年十月底，特步共助力73位中国运动员夺得328个冠军。

2019年，杨定宏穿着特步160X以2小时15分21秒拿下上海马拉松国内男子冠军

2022年，杨绍辉穿着特步160X PRO以2小时16分04秒获得上海马拉松男子冠军

2023年，吴向东穿着特步160X 5.0 PRO以2小时11分53秒夺得上海马拉松国内男子冠军。

回顾近四届上海马拉松，特步斩获三个冠军，在上海展现着属于特步的"中国速度"。

2023上马大数据 破三穿着率特步第一

赛后组委会统计，本届上海马拉松共有1164位选手的完赛成绩突破3小时。根据悦跑圈发布的《2023上海马拉松大数据报告》显示，特步以35.5%的占比位居2023上海马拉松破三选手跑鞋穿着率榜首，特步160X 5.0 PRO和特步160X 3.0 PRO分别以19.4%和13.8%的占比，在破三鞋款穿着率榜单中包揽第一、第二。令人惊讶的是刚刚结束的上海马拉松距离特步这双全新的160X 5.0 PRO上市还不到100天。



上马破三选手特步穿着率占比第一

上个月刚刚结束的2023北京马拉松实现历史性突破，特步稳坐破三跑鞋穿着率、全局跑鞋穿着率双料冠军。其中，北马2402位破三选手中，特步跑鞋占比35.6%，在全部品牌中独占鳌头，并遥遥领先第二名阿迪达斯和第三名耐克。相比于2022年北京马拉松特步跑鞋4.6%的占有率，直接将这一数据提升了7.7倍。特步160X 5.0 PRO以17.8%的份额拿下破三跑鞋的榜首，特步160X 3.0 PRO位列第三。而代表更多大众跑者选择的北马全时段完赛跑者穿着率中，特步又以28.1%的穿着率在所有的国内外品牌中占比获得第一。

继2023北京马拉松之后，国产品牌在上海马拉松再次展现出迅猛增长、加速崛起的态势，以耐克和阿迪达斯为代表的外资品牌已经不再独霸武林，直观地反映出中国跑步市场的发展趋势和消费者的喜好变化。

2012年，特步首次喊出"成为大众跑者首选品牌"这一愿景，如今特步的影响力已经从头部精英运动员拓展到大众消费者层面，成为名副其实的"首选品牌"。回顾2021年厦门马拉松，特步首次在国内大型马拉松赛事破三品牌穿着率排行榜中登顶第一，实现了国产品牌的飞跃，也让更多企业注入了加大对中国跑步市场投入的决心。而特步的决心，是打造"世界级中国跑鞋"，成就特步冲向世界的民族梦想。

国产超越外资 特步稳居行业第一

近几年随着中国马拉松的发展，中国整体消费水平也处于快速提升阶段，成为全球最大的跑步市场之一，不仅是全世界各大体育品牌"捞金"的主要市场，也成为外资企业相互比拼、反映行业地位的重要舞台。2023年是国产与外资品牌白热化竞争的关键一年，国产品牌正在强势崛起，无论是产品力、品牌力、影响力还是受欢迎程度，市场表现正逐步赶上并超越外资品牌。

特步自2007年起布局跑步领域，在市场竞争中积累了丰富的资源和经验，牢牢占据领先地位。中国市场如今的前进速度是惊人的，尤其是消费人群的需求变化。在路跑赛事领域，频频可见以特步为代表的国产品牌的身影登上领奖台，也受到越来越多大众跑者和消费者的青睐，成为与耐克、阿迪达斯等国际巨头抗衡的重要力量。与此同时，其他国产品牌近年来势头不减，也加大对跑步市场的投入，开足马力追赶，努力跻身第一阵营。

特步手握半程马拉松中国纪录、全程马拉松中国纪录、亚运会男子马拉松金牌、打破世锦赛女子马拉松纪录等多项成就，在厦门马拉松、北京马拉松、上海马拉松等国内顶尖马拉松赛场揽下破三精英群体、全局参赛选手的选择偏好和品牌口碑。

从国内市场到国际赛场，从追赶到比肩，再到超越，在产品力和"国人竞速"的激励下不仅越来越多的国内外冠军选择了特步，同样在大众跑者水平日趋进步的背景下能在三小时内完赛的精英跑者"用脚投票"选择特步并实现了自己的PB。从国产第一，做到了中国第一，"世界跑鞋 中国特步"全新品牌战略定位正在逐步成为现实。这让更多国人意识到，以特步为代表的国产品牌，已经完全具备在世界一流赛场上与外资品牌"掰手腕"的实力！

特步拿下北马、上马破三穿着率第一 国货全面超越国际品牌 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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