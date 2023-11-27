北京2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月21日，SAP中国研究院创新生态2.0发起的"SAP首届合作伙伴骇客松创新营"总决赛在上海圆满落幕。软通动力参赛团队以碳智能管理方案晋级决赛，凭借硬核实力展现，出色完成了决赛路演，最终以优异成绩在众多参赛企业中脱颖而出，荣获大赛二等奖。

本次创新营以"互联共赢 创新生态"为主题，由SAP合作伙伴微软、SAP中国研究院创新生态2.0专家委员会成员单位中国信息通信研究院共同协作举办。评委团来自SAP中国研究院、微软中国以及中国信息通信研究院的多名专家领导，综合衡量方案的技术创新性、可行性、客户可用性等多方面的价值。

软通动力参赛团队基于自主研发的iSSMeta-Green碳智能管理平台和SAP BTP业务技术云平台，打造碳智能管理方案，突出数字化与低碳化"双驱并行"的特点，以专业化、标准化、全球化的碳测评、碳认证两大核心产品，以及"5+6+N"延伸服务，助力企业实现碳数据的精准量化，解决碳管理痛点问题，构建可持续发展的未来。本次创新营路演，软通动力参赛团队充分发挥了自身的领先优势，全方位展示碳智能管理方案的创新性、技术可行性、客户可用性和商业价值，以及某企业智慧碳全景案例，同时将孪生场景大量模型与计算数据实时内置于VR眼镜并进行演示，体验虚实交互的空间级碳管理，获得了在场评委的高度评价。

软通动力碳智能管理平台拥有碳元宇宙和碳策略仿真两大核心优势：一是实现设备级碳数据流动，让碳数据与元宇宙深度融合，达到实时协同互动，形成数据资产；二是能够根据历史数据预测企业排放的未来趋势并针对重点环节提出优化路径，还能根据碳配额进行科学合理的能源规划。

围绕碳智能管理平台，软通动力构建了"5+6+N"服务体系。其中，"5"代表五大基础支撑：软通咨询、软通动力ESG数字一体化平台、国网征信、软通教育、碳科技公司；"6"指六大延伸服务：碳咨询、碳运营、碳培训、碳市场、碳账本、ESG咨询及报告服务；"N"是进一步展开的众多细分服务。基于该平台，用户能够直接获取碳排放量化数据，一键建模解决碳核算问题，实现碳排放数据线上管理，一键出报告节省人力，建立碳账本有效管理减排收益，筛选供应商打造绿色供应链，通过科学降碳实现更多企业效益和社会效益，不断提升组织及品牌的可持续性。

本次SAP创新营，众多国内知名企业汇聚于此，多位优秀技术人员同台互动，诸多专家学者进行专业交流，展现出团队协作下的技术力量和不同科技领域迸发出的创新智慧。未来，软通动力参赛团队将进一步优化碳智能管理方案及平台功能，借助SAP AI探索更为广阔的碳智能大模型应用，为企业提供更为优质的产品及服务，助力企业实现绿色低碳可持续发展。

软通动力碳智能管理方案荣获"SAP首届合作伙伴骇客松创新营二等奖" – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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