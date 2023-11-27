北京2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月25日，由TesterHome社区主办的第十二届中国互联网测试开发大会(Make Tester Super Cool，以下简称"MTSC2023")在深圳成功召开。本次大会以"质向远大 量定乾坤"为主题，围绕质量保障、效能提升、LLM（大语言模型）下的测试创新、鸿蒙生态四大板块搭建行业交流平台，践行未来技术变革。OpenAtom OpenHarmony（简称"OpenHarmony"）通过专场论坛议题分享和展区展品精彩展示，为与会者带来一场技术盛宴。软通动力子公司鸿湖万联作为OpenHarmony项目群的核心共建者受邀参加，并带来了多项技术创新成果，与生态伙伴一道助力开源鸿蒙生态繁荣。

在本次OpenHarmony分论坛上，众多技术专家们思维碰撞，就"优质高效测试助力OpenHarmony北向应用生态赋能"这一主题展开了深入的探讨。他们分享了基于OpenHarmony体系的自动化测试方法和设计思路，以及如何保障OpenHarmony的性能、稳定性和兼容性等方面的策略。

在OpenHarmony展区，鸿湖万联带来了配套SwanLinkOS操作系统（基于OpenHarmony开发）的多项创新产品：智慧班牌，适合各级学校各类教学场景，实现教学信息便捷传递、实时交互，促进教学智能化；AI考勤一体机，联动核心AI人脸识别系统，自动生成考勤记录和考勤统计，实现智能权限管理和黑名单监控；扬帆"竞"开发板，采用标准化版型设计，通过多项严苛性能和环境测试……鸿湖万联与生态伙伴联合打造的多行业、多场景创新产品，为OpenHarmony创新发展持续赋能。

OpenHarmony开源三年多来，社区持续壮大，OpenHarmony版本迭代到4.0版本，已有超过6200名贡献者、51家共建单位，贡献代码行数超过一亿行，OpenHarmony社区已成为"下一代智能终端操作系统根社区"。软通动力作为贡献代码量最大的生态厂商之一，截至2023年10月：已完成"百人共建计划"，达成40万+代码量合入，行业排名前四；已完成项目群多媒体系统、XTS子系统、ArkUI子系统、WPT测试框架和电源子系统等项目的需求共建；已完成瑞芯微RK系列芯片、龙芯系列芯片、全志系列芯片和英特尔X86芯片的适配，全面覆盖ARM平台、X86平台和自主指令集LoongArch架构；在兼容性测评上已获得十余个兼容性证书，兼容性XTS代码共建超过了5万行……

质量协同，生态共赢。作为软通动力开源战略的先锋军，鸿湖万联坚信开源是数字化服务和软件行业的未来方向，拓宽合作空间，壮大开源生态产业链，是繁荣开源生态的必由之路。未来，鸿湖万联将以SwanLinkOS为中心，聚焦开源操作系统"根"技术研发与创新，携手更多生态合作伙伴，共同促进OpenHarmony生态高质量发展。

软通动力子公司鸿湖万联亮相MTSC2023深圳大会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com