上海2023年11月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年11月22日至23日，第二届全国人力资源服务业发展大会在深圳国际会展中心举办。本届大会以“激发人力资源动能 汇聚强国建设力量”为主题，由人力资源和社会保障部、广东省人民政府主办，人力资源社会保障部人力资源流动管理司、广东省人力资源和社会保障厅、深圳市人民政府承办。

上海外服倾力支持大会的举办，积极参与大会各项重要活动。22日上午，上海外服党委书记、董事长陈伟权应邀参加了开幕式。开幕式后，上海外服党委书记、董事长陈伟权，总裁、党委副书记余立越介绍了上海外服近40年的发展历程，汇报了上海外服服务国家战略、海外引才等方面的举措与成果。

展台上，上海市人力资源和社会保障局局长杨佳瑛向上海外服特别赠送了"上海人社惠企政策服务包"，服务包收纳集成了市级人社惠企政策29项、服务举措11项，全面涵盖了就业培训、人事人才、社会保障、劳动关系、服务经办等领域，助力企业提信心、稳预期、解难题。

同日下午，上海外服总裁助理、人事管理事业部总经理王中斐出席人力资源服务业高质量发展论坛，并做"服务大局 激发动能——推动人力资源服务业高质量发展"主旨演讲。期间，上海外服还参加了人力资源服务业领军企业与重点用工单位项目路演、政府合作交流签约、重点合作洽谈等多项活动。

此次参展，提升了上海外服在全国人力资源服务业的品牌影响力，成功展现了上海外服在对接国家战略和形成行业新动能方面的诸多优势。未来，上海外服将砥砺前行，发挥好行业龙头作用，为推动人力资源服务业高质量发展做出更大贡献。

上海外服成功参展第二届全国人力资源服务业发展大会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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