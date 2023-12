2023年中小微企业出口展启幕，佐科-维多多总统在开幕式上称赞BRI支持中小微企业发展

印尼雅加达2023年12月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年12月7日,印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)亲临在雅加达会议中心(JCC)举行的BRI(印尼人民银行)2023年中小微企业出口展(UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023)开幕式。这个展会也是BRI 128周年庆典的一部分,为印尼中小微企业搭建了与国际买家接触的平台,能够促进中小微企业的成长。以"建立全球联系"为主题,700家中小微企业参加了为期三天的展会,这标志着著名的中小微企业出口展在今年举行第五届。



Jakarta (7/12)- President Joko Widodo attended the opening ceremony of the BRI’s UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, which brought together 700 MSMEs from across Indonesia. The event, which runs until 10 December, provides a valuable opportunity for MSMEs to compete in the international market.