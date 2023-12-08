印尼雅加达2023年12月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年12月7日，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)亲临在雅加达会议中心(JCC)举行的BRI（印尼人民银行）2023年中小微企业出口展(UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023)开幕式。这个展会也是BRI 128周年庆典的一部分，为印尼中小微企业搭建了与国际买家接触的平台，能够促进中小微企业的成长。以"建立全球联系"为主题，700家中小微企业参加了为期三天的展会，这标志着著名的中小微企业出口展在今年举行第五届。



Jakarta (7/12)- President Joko Widodo attended the opening ceremony of the BRI’s UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, which brought together 700 MSMEs from across Indonesia. The event, which runs until 10 December, provides a valuable opportunity for MSMEs to compete in the international market.

总统赞扬了BRI对支持印尼中小微企业的承诺，并且表示："我们的中小微企业必须继续提升自己的地位，实现数字化、国际化，主导我们的本地市场，这是因为我们的市场非常庞大，但同时也不能忽视出口和全球市场。"

印尼国有企业部长埃里克-托希尔(Erick Thohir)也赞扬了BRI的项目，强调类似于这类展会的活动，在刺激经济方面取得了成功。他说："这是经济的基石。在BRI的支持下，表现强劲的中小微企业积极反映了社会中的实际商业活动，促进了经济增长。此外，BRI也展示了值得称赞的银行业绩。"

BRI总裁Sunarso强调了该银行在推动印尼中小微企业发展方面的责任。他说："BRI看到印尼产品在全球市场上有很大的机会。与其他国家的产品相比，我们国家的产品被认为在质量上具有竞争力，通过BRI中小微企业出口展商务配对达成的协议的金额，每年都在持续增长。"

多年来，中小微企业出口展的商业协议表现出显著增长：从2019年的3350万美元增长到2020年的5750万美元，进一步增长到2021年的7210万美元，并在2022年达到7670万美元。今年的目标是确保合同总价值达到8000万美元。

2023年中小微企业出口展共有来自印尼全国各地的700家中小微企业参展，分为五个类别：家居装饰和手工艺品、食品和饮料、配饰和美妆、时尚和纺织品，以及医疗保健/健康。BRI的2023年中小微企业出口展致力于将印尼中小微企业与全球市场联系起来，促进其扩张并加强本国出口。该展会突出强调了BRI的承诺，即在全球舞台上提升中小微企业的地位，并展示印尼产品的竞争力。

为了支持印尼中小微企业的发展，请参观正在举行的展览，展览将持续到12月10日。有关展览、中小微企业的全面信息，或是想注册成为买家，请访问：www.brilianpreneur.com。

2023年中小微企业出口展启幕，佐科-维多多总统在开幕式上称赞BRI支持中小微企业发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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