广州2023年12月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月8日，2023广州设计周正式开幕，立邦携手PONE普利策设计&壹方建筑创始人兼首席设计师梁穗明及何思玮，共同打造以"MAGIC·垣也奇境"为主题的展台于保利世贸博览馆1号馆1C12展位亮相。立邦中国隶属于立时集团，由祖籍潮州的吴清亮先生创立，目前业务已覆盖全球超过30多个国家和地区。

广州设计周是是中国乃至全球设计师发现灵感、激发思维、展示成果的重要平台，被誉为"设计师的家"[1]。今年，面向泛家居设计产业链专业人群，广州设计周将保利馆设置为"高质量品牌发布展"，同时1号馆1楼还特别推出"超级品牌策源IP概念馆"展览单元，唯有泛家居和关联生活方式领域的行业领军和材艺杰出品牌才会被臻选入馆展出。凭借此前两度打造"MAGIC·光影奇境"主题展，斩获"缪斯设计奖MUSE Design Awards"2023铂金奖以及2023设计上海"Design Shanghai Picks"两项大奖，立邦作为涂料行业代表品牌被臻选入"超级品牌策源IP概念馆"展览单元，予以观众更具冲击力的展台效果。

此次"MAGIC·垣也奇境"是"奇境"系列与PONE普利策设计再一次合作共创。主题中的 "垣"古意城池筑墙，质感、色彩、光影包裹着垣墙，与起伏的麦浪连起一片自然的奇境，回应了都市生活下大众对于回归自然、人与自然和谐共生的期待。展台整体色调从立邦2024年度趋势色"绮想橙"出发，延展出赤橙、红棕、土褐、米白等源于自然界的大地色系，与垣墙外的"麦浪"互相呼应。展台首次采用了双层空间的立体动线，巧妙地以水、光、风等自然元素，创作了互动性艺术装置，为观众营造出沉浸式的自然氛围, 呈现更丰富的奇境探索体验。基于立邦魔术漆卓越的延展力和可塑性，设计师运用柔美、自由的曲面结构打造了整体建筑体系，让整个空间既像一条丝滑的缎带弯曲漂浮于麦浪中，串联起人与自然的深度对话，又如大地连绵不断的肌理褶皱，筑就充满生命力的灵动空间。

立邦中国TUC事业群总裁孙荣隆对于连续参加广州设计周表达了兴奋与感慨："很高兴再次来到广州设计周，并且在‘超级品牌策源IP概念馆’与大家见面。设计师是链接品牌与消费者的桥梁，广州设计周为立邦提供了一个与设计师深度交流和共创的国际化平台。希望在今年的展出中，能够借助这个平台立体地向设计师展示立邦作为品牌方启迪设计的更多可能，期待在这里能够碰撞出更多的灵感，赋予家居高质量发展。"

PONE普利策设计&壹方建筑创始人兼首席设计师梁穗明，也对与立邦的多次合作深有感悟："立邦丰富的产品体系不断激发着我的设计灵感，无论是从产品的功能性还是独特的色彩与质感的装饰性，都为我提供了更广阔的创作空间。整个奇境系列，从光影之美到自然之美，和立邦的合作过程中，我作为设计师对于生活、自然和美学的思考也在不断发展，希望这些体悟能够以沉浸展览式的美学空间，为消费者呈现更加生动的体验。"

立邦"MAGIC·垣也奇境"是一次对自然的探索与领悟，希望设计师与消费者们在此找到与空间美学的联结，并以此引发对美好生活的畅想。未来，立邦将持续以更前沿的色彩和质感、更优越的产品品质与服务，为消费者提供与时俱进的创新产品和生活美学灵感，开拓家居空间的无限可能。

[1] 内容来源：广州设计周官网，《关于 | 广州设计周》，https://www.gzdesignweek.com/about，2023/12/4

探索自然之美，被"麦浪"包裹的立邦亮相广州设计周 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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