台灣畫家繪安倍伉儷鶼鰈情深 謝長廷贈畫逼哭安倍昭惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊明珠東京8日專電）台灣音樂家兼藝術家邱貴目前在東京舉辦油畫個展，展出包括畫有安倍伉儷身影作品。駐日代表謝長廷特別情商邱貴割愛，今天將此畫作贈給安倍晉三遺孀安倍昭惠，場面溫馨感人。 邱貴油畫個展11月15日開幕，展期至12月14日，謝長廷在開幕式當天曾承諾要將畫有安倍伉儷身影的作品，贈送給安倍昭惠。今天在東京舉行演奏會及贈畫儀式。 謝長廷受邀上台，先是在畫作的左下角簽上自己的名字，並在右上方寫著「安倍昭惠夫人惠存」。他的手指著畫作表示，就如這幅畫的內容，希望安倍伉儷能永遠同在，不論在天上、人間、上山下海都同在。 日本前首相安倍晉三去年7月在奈良參加輔選活動時遇刺身亡，震驚全球。 安倍昭惠今天致詞頻頻落淚說，去年幾乎沒哭，如常工作，每天都很忙，後來才覺得自己的丈夫不在了，非常寂寞，並表示會將此畫作置放在家中，「覺得可以和丈夫同在，這畫作一定能給自己什麼念想」。 她也說，與台灣之間的關係，如果她能幫得上，也會與丈夫的靈魂一同竭盡所能。 在贈畫儀式前，還特別安排一場和洋調和樂團的3位演奏家的演奏，曲目包括台灣歌曲「雨夜花」、「望春風」、日本及歐洲名曲。音樂監督、負責大提琴演奏的柳澤康司對中央社表示，2首台灣曲子都相當美妙。 邱貴在贈畫儀式後接受訪問表示，這幅畫作在開幕式時贈送過一次，今天是第二次，因上次沒簽名，這次請謝長廷簽名並親手贈給安倍昭惠。 邱貴說，在創作「安倍伉儷」這幅畫時邊畫邊哭，今天再看到這幅畫，心還是很痛。她觀察到安倍昭惠看到這幅畫就哭了，這次是第6次哭，應對畫中意境有所感。 此外，邱貴今天還帶神秘禮物贈安倍昭惠，內容是在台北和台南舉辦安倍晉三影像展期間，參觀民眾的留言便箋，上面寫滿了對安倍的感念。展覽約有3萬人進場，邱貴將1000多人的留言便箋集成一冊贈給安倍昭惠。 在贈送時，謝長廷唸出一則來自日本宮城縣的民眾的留言，寫道：「受到安倍的指引首次造訪台灣，這是一場很寶貴的旅行，要重申謝意。」 很多人在便箋上寫著想對安倍說的內心話，包括「有你真好」、「精神永遠與我們同在」。邱貴說，盼透過文化藝術作品促進台日交流，讓雙方關係更好、更緊密。 邱貴在文化部駐日台灣文化中心舉辦的東京油畫個展中，一幅畫有前總統李登輝與安倍在櫻花盛開的美景中對奕的畫作，畫面有安倍故鄉山口縣特產、獺祭品牌的日本酒，還有台灣特產高山茶，而茶壺下爐火象徵台日友誼燃燒旺盛。 邱貴今天並透露，獺祭的第三代掌門人得知有此畫後，表示願意收藏，但她沒賣過畫，還沒做決定。 邱貴東京油畫個展由日台友好櫻花返鄉文化交流會、亞洲台灣商會聯合總會、全日本台灣連合（全台連）主辦，駐日代表處協辦。今天的贈畫儀式，櫻花返鄉會副會長水上逸朗、全台連會長趙中正等到場觀禮。（編輯：張芷瑄）1121208 台灣藝術家邱貴（右1）正在東京舉辦畫展，8日由駐日代表謝長廷將她的一副畫作贈給日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠（左1），也把她在台灣主辦安倍晉三影像展時觀眾留言便籤集成冊，贈給安倍昭惠。中央社記者楊明珠東京攝 112年12月8日