继特别检察官的枪支指控后，亨特·拜登又受到九项税务指控

亨特·拜登（Hunter Biden）在加利福尼亚州被起诉，受到九项税务指控。在2024年大选背景下，特别检察官加紧了对这位乔·拜登（Joe Biden）总统儿子的商业交易的调查。 周四（12月7日）提出的新指控——三项重罪和六项轻罪——是对在特拉华州的联邦枪支指控的补充，那项诉讼指控亨特·拜登在2018年违反了禁止吸毒者持枪的法律。新的指控是在今年夏季认罪协议破裂之后作出的，那项认罪协议本来可以使他免于入狱。亨特·拜登被起诉使他的案件在父亲竞选连任时可能进入审判程序。 亨特·拜登“为奢侈的生活方式花费了数百万美元，而没有支付税单，”特别检察官大卫·韦斯（David Weiss）在一份声明中说。这些指控集中在亨特·拜登在2016年至2019年期间欠下的至少140万美元税款，在此期间他承认自己在与毒瘾作斗争。此后他已经补交了税款。 如果罪名成立，53岁的亨特·拜登最高可判处17年监禁。韦斯说，特别检察官的调查结果仍然悬而未决。 辩护律师阿贝·洛厄尔（Abbe Lowell）进行了激烈的回应，指责韦斯在此案中“屈服于共和党的压力”。 洛厄尔在一份声明中说：“根据事实和法律，如果亨特的姓氏不是拜登，那么在特拉华州和如今在加利福尼亚州都不会提出指控。” 白宫拒绝对周四的起诉书发表评论，将问题转交给司法部或亨特·拜登的个人代表。 检察官利奥·怀斯（Leo Wise）写道，在亨特·拜登居住的加利福尼亚州提交的指控文件详细说明了在毒品、脱衣舞者、豪华酒店和异国情调的汽车上的支出，“简而言之，他什么钱都花，除了交税”。 起诉书出台之际，国会共和党人正在寻求对拜登总统进行弹劾调查，声称他与儿子一起参与了一项影响力兜售计划。众议院预计将于下周投票正式授权调查。 到目前为止，还没有证据表明乔·拜登在现任总统或之前担任副总统期间滥用职权或收受贿赂，尽管人们对拜登家族的国际业务提出了道德操守方面的质疑。 对亨特·拜登分别和长期展开的刑事调查，原本预计将以认罪协议结束。按照当初的控辩协议，他对税务指控认罪，随后将获得两年的缓刑，如果他不再惹麻烦，就不会坐牢，同时免去因枪支指控而被起诉。 该协议被包括前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在内的共和党人嘲笑为“甜心协议”。特朗普正面临自己的刑事案件，包括他密谋推翻2020年大选结果的指控。他在那场大选中败给了民主党人拜登。 众议院监督委员会主席、共和党众议员詹姆斯·科默（James Comer）周四将新指控归功于两名国税局（IRS）调查人员，这两名调查人员在国会作证说，司法部对此案处理不当，对总统儿子的调查“慢条斯理”。司法部官员否认了这些指控。