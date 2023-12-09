王沪宁主持对台介选会议 指示“化整为零、诱拉基层”

就在2024年台湾总统大选进入关键阶段之际，中国全国政协主席王沪宁据悉于12月初在北京召开了一场分配对台介选任务的工作会议，指示统战部跟解放军等单位化整为零介入台湾选举，而威胁对台动武的“和战抉择论”仍将是选前对台认知作战的主轴。 随着台湾在野的国民党和民众党共推候选人的计划破局，三组候选人完成登记，中国方面也开始统筹介入这场选战的多种手段，并且特别注意要避免被外界抓到介选的把柄。 王沪宁主导介选 国安部门、国台办分工 据台湾权威消息人士指出，12月初在北京召开的这场部委层级会议，不仅是由身兼全国政协主席跟中共中央对台工作领导小组副组长王沪宁主持，与会单位更包括国台办、统战部、中宣部、商务部等，就连中国国防部、国安部也派员出席。 会中首先明确，在仅剩不到一个半月的关键期间，整体作业逻辑将会一改过去自上而下，大规模、系统性的模式，如由中共中央直接邀请台湾特定政党、媒体展开交流，而是“化整为零”由各部委分工，在确保有效协调的同时，最大限度避免国际社会找到中共介选的实质证据。 其中中宣部辖下的各地网信办，以及解放军战略支持部队所属的心战主责单位“福州311基地”负责认知作战、统筹对台媒体通路，具体内容包括先前邀请部分台湾媒体集团赴中交流，以及设定议题，将台湾新闻片段重制为短视频后上网传播等。 原先就长期负责对台工作的国台办跟统战部，则要负责分布式、多批次的“基层诱拉”，包括瞄准里长等基层统战对象，邀请赴中交流并提供优惠旅游，以及联系台商团体，提供优惠机票鼓励台商、台干返台投票。 “和战抉择论”恐吓台湾选民 据台湾方面所掌握的信息显示，此次会议定调的认知作战主轴仍将持续操作“和战抉择论”，亦即先前国台办主任宋涛屡次公开提醒台湾人要在“和平与战争”之间做选择的基调。 微妙的是，中国国家主席习近平在11月15日的美中“拜习会”中才否认过有所谓2027年或2035年攻台计划，美国总统拜登也当面要求中方尊重台湾选举。 台湾国安人士分析，中共要如何做到一面向国际释出友好形象，另一方面又让台湾选民感受到“和战抉择”的威慑力道，就是本次会议要拿捏的分寸，同时也要改变过往对台工作“令出多门”，结果各单位释放信息相互矛盾的状况。 总体而言，中共接下来的对台认知作战，将采取多议题、多渠道和多目标方式进行，例如先前操作“大批台湾人要移民”以及利用台湾准备引进印度移工议题宣传“台湾治安恶化”等虚假信息。 此外则是利用中国官媒宣传能量，放大台湾内部批判民进党执政的声量，将台湾媒体报道重新剪辑“二次创作”之后，再利用其所掌握的社群通路广为散布，此举不仅能介入台湾选举，还可以对内宣传，丑化中国网民对于民主社会的想象。 王沪宁出面主持 学者:凸显中共关切大选结果 位于台北的国防安全研究院国家安全研究所副研究员王占玺表示，近几年来，中共已经投入非常多的资源，从许多面向尝试介入台湾选举，这次拉高到“顶层设计”，由身为国家层级领导人的王沪宁出面主持会议，确实可看出中方对此次台湾总统选举的重视。 王占玺说:“对于眼前的国际局势，中国要透过军事方式达到反独促统，面对越来越多的困难。所以其实透过介选的方式影响台湾的政局跟未来（台湾）两岸关系上面的政策，对北京来讲是成本最低而收效可能最高的做法。” 尽管北京介选动作频频，台湾国安人士指出，中共近期对台工作“化整为零”的另一个原因，或许也受到中国经济疲软的影响，包括购买海外公关公司服务等需要大量资金的作为，表现就不若过去那么“巨量”。 位于北台湾桃园的开南大学人文社会学院教授兼院长张执中则表示，对于中共各种介选样态，台湾方面一直有所警觉且已有防范措施，再者以招待旅游为例，花钱请客能够在多大程度的转换为有效的投票行为，恐怕也很难评估。