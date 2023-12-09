掩蓋疫情 核酸亭裝了又拆 加大開放國門 【新唐人北京時間2023年12月09日訊】大陸疫情擴散，北京重啟防疫措施後，又突然關閉核酸檢測亭，同時再加大力度打開國門，被指用心險惡。 北京民眾：「我真是萬萬沒有想到，我們都已經一個多月沒有出門，孩子還是發燒了，而且沒有任何預兆。早上7點，我們就來到了醫院，這裡比我想像的更揪心，此時的號已經排到了500名以外，掛號窗口24小時都排著長隊，化驗室孩子的哭聲，基本就沒有斷過。」 進入12月，中國各地的兒童醫院依然不堪重負。儘管中共當局像三年前一樣，不承認新冠疫情大爆發，但各種應對新冠病毒的防疫措施已重新上路。 多地學校不僅「大白」重現校園，北京、廣州等地的公共場所，上海機場，都重新啟了動核酸檢測；四川、福建等多省健康碼也再度上線。 自媒體人李沐陽：「中共做核酸，啟動行程碼，那下一步很可能就是封城。經歷過三年的疫情封控了，老百姓對中共的操作都已經熟悉了。所以從這一點來說，也是在佐證著中國大陸的疫情嚴重。」 然而，一名北京男子卻發現，上個月在北京大興天宮院地區，核酸檢測小屋突然出現，但不到一週又被火速拆除。 北京民眾：「兄弟們，上週我來這邊，看到那個核酸小屋啊，就在這個位置，又沒了呀？你看，這個標誌物是對的上的。上上週我來的時候，這邊還沒有。然後上週來的時候，這邊又給裝起來了。今天來，哎又沒了。今天是週日，2023年11月，你看26號，對的上吧？這好奇怪啊，這操作，這是怎麼個情況，一個週之內，政策又變了啊？」 分析認為，當局的做法，仍是為了掩蓋疫情真相。 時事評論員李林一：「核酸小屋重裝，核酸檢測重新開始的話，很容易讓民眾就是帶來一種恐慌，這種疫情現在又大規模地回來了。這種是中共當局想要極力避免的。所以它又拆掉。另外一種可能呢就是它為了拉動經濟，想要把這個核酸屋子給重新裝起來，它知道有利可圖，未來很多人會陽性，所以檢測的人會很多。但是呢覺得既然你上面不想要把這些事情給完全曝光，那我就先拆掉。」 與此同時，在疫情快速蔓延之際，中共還在不斷打開國門。繼單方面開放歐亞6國免簽政策之後，12月8日，中共外交部又將泰國、日本和墨西哥等多個國家的簽證費用調降25%，加大力度吸引外國人來中國旅行。 李林一：「中共的那些個做法就非常可疑，而且是不是從中國那邊，又把這個病毒給帶到了海外，這一點是非常值得去查證。所以我覺得現在西方的國家那些政要，相對來說對中共的那個認識，可能還是不太夠。」 新唐人電視台記者唐睿採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/09/a103832746.html